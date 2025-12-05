A Origgio il concerto “Natale con i tuoi” con i cori parrocchiali del paese

Domenica 7 dicembre alle 21, la Chiesa parrocchiale di Origgio ospiterà il tradizionale concerto natalizio “Natale con i tuoi”, un appuntamento organizzato dal Coro Amici della Montagna con la collaborazione della Parrocchia e del Comune di Origgio.

Protagonisti della serata saranno i cori parrocchiali del paese, il Coro Laudate e il Piccolo Coro San Giuseppe, che proporranno un repertorio natalizio capace di emozionare e coinvolgere persone di tutte le età.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie organizzate dal Comune e dalle associazioni cittadine.