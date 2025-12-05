Varese News

Archivio

A Origgio il concerto “Natale con i tuoi” con i cori parrocchiali del paese

L'appuntamento è per domenica 7 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale. La serata è ad ingresso libero e gratuito

natale coro generico

Domenica 7 dicembre alle 21, la Chiesa parrocchiale di Origgio ospiterà il tradizionale concerto natalizio “Natale con i tuoi”, un appuntamento organizzato dal Coro Amici della Montagna con la collaborazione della Parrocchia e del Comune di Origgio.

Protagonisti della serata saranno i cori parrocchiali del paese, il Coro Laudate e il Piccolo Coro San Giuseppe, che proporranno un repertorio natalizio capace di emozionare e coinvolgere persone di tutte le età.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie organizzate dal Comune e dalle associazioni cittadine.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.