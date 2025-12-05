A Origgio il concerto “Natale con i tuoi” con i cori parrocchiali del paese
L'appuntamento è per domenica 7 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale. La serata è ad ingresso libero e gratuito
Domenica 7 dicembre alle 21, la Chiesa parrocchiale di Origgio ospiterà il tradizionale concerto natalizio “Natale con i tuoi”, un appuntamento organizzato dal Coro Amici della Montagna con la collaborazione della Parrocchia e del Comune di Origgio.
Protagonisti della serata saranno i cori parrocchiali del paese, il Coro Laudate e il Piccolo Coro San Giuseppe, che proporranno un repertorio natalizio capace di emozionare e coinvolgere persone di tutte le età.
L’ingresso è libero e aperto a tutti. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie organizzate dal Comune e dalle associazioni cittadine.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.