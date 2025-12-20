Varese News

A Premia la mostra dedicata ai “Cammini di devozione” e i restauri dell’Oratorio di San Bernardo

Appuntamento per domenica 21 dicembre alle 16.30

Una mostra dedicata ai “Cammini di devozione” ma non solo. L’esposizione verrà inaugurata domenica 21 dicembre alle 16.30 al Municipio di Premio con gli storici Enrico Rizzi e con la professoressa Fiorella Mattioli Carcano. Inoltre, il gruppo di progettisti e restauratori che ha curato i restauri dell’Oratorio di San Bernardo a Rozzaro di Premia presenterà i primi risultati “Il Percorso del Restauro di San Bernardo”.
Interverranno l’Arch. Fabio Dalla Pozza, Arch. Andrea Scotton, e Dott.ssa Gabriela Monzani. La mostra temporanea sarà poi visitabile fino al 5 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (chiusa a Natale, apertura solo pomeridiana il 1 gennaio).
Il progetto per la riscoperta e la salvaguardia degli affreschi medioevali dell’Oratorio è stato curato dalla Parrocchia di San Gaudenzio di Baceno e dal Comune di Premia, nell’ambito degli interventi finanziati dal  PNRR  [M1.C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.2].
In programma: sabato 27 dicembre dalle 13 alle 17,“I miscte’ d’na vota”, nel centro storico di Premia, a cura della Pro Loco di Premia, dimostrazione di antichi mestieri. Venerdì 2 gennaio ore 17  presentazione Almanacco Storico Ossolano con “Speciale Valli Ossolane” dedicato alla Valle Antigorio.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025
