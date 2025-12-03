Varese News

Archivio

A Saronno un sabato da fiaba a spasso con Babbo Natale e… il Grinch

Sabato 6 dicembre le vie del centro si animeranno con una camminata che vedrà protagonisti due personaggi tanto amati quanto diversi. Ritrovo alle 15 a Villa Gianetti e gran finale in piazza Libertà con cioccolata calda

Generico 01 Dec 2025

Proseguono a Saronno le iniziative natalizie, con tante iniziative per grandi e bambini.

Sabato 6 dicembre le vie del centro si animeranno con l’evento “A spasso con Babbo Natale e… il Grinch”, una camminata che vedrà protagonisti due personaggi tanto amati quanto diversi: il simpaticissimo Babbo Natale e l’irriverente personaggio verde inventato dallo scrittore Dr. Seuss.

L’iniziativa, aperta a tutti, è pensata per coinvolgere in particolare i bambini e le loro famiglie, ma non mancherà l’opportunità di partecipare anche con gli amici a quattro zampe, che saranno i benvenuti.

L’appuntamento è fissato per le 15 a Villa Gianetti (in via Roma), dove i partecipanti potranno iscriversi e ritirare l‘esclusivo kit natalizio. La partenza della camminata è prevista per le 15.30, con un percorso che attraverserà il cuore del centro cittadino, fino a concludersi in Piazza Libertà alle 16.30.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci penseranno i Musicanti di San Crispino, che animeranno il pomeriggio. Al termine della camminata, tutti i partecipanti potranno scaldarsi con una cioccolata calda per concludere in bellezza il pomeriggio.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gap Saronno, Running Saronno, e la Pro Loco di Saronno, con il supporto di Duc, Confcommercio e Saronno Servizi. . «La camminata del 6 dicembre è una delle novità pensate per questo Natale- dice l’assessora alla Cultura, Maria Cornelia Proserpio – Ci auguriamo una grande partecipazione di bambini, magari insieme ai loro amici a quattro zampe, per un pomeriggio di vera festa».

Foto di Jim Cooper da Pixabay

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Mariangela Gerletti
mariangela.gerletti@varesenews.it

Giorno dopo giorno con VareseNews ho il privilegio di raccontare insieme ai miei colleghi un territorio che offre bellezza, ingegno e umanità. Insieme a te lo faremo sempre meglio.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.