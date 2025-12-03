A Saronno un sabato da fiaba a spasso con Babbo Natale e… il Grinch

Proseguono a Saronno le iniziative natalizie, con tante iniziative per grandi e bambini.

Sabato 6 dicembre le vie del centro si animeranno con l’evento “A spasso con Babbo Natale e… il Grinch”, una camminata che vedrà protagonisti due personaggi tanto amati quanto diversi: il simpaticissimo Babbo Natale e l’irriverente personaggio verde inventato dallo scrittore Dr. Seuss.

L’iniziativa, aperta a tutti, è pensata per coinvolgere in particolare i bambini e le loro famiglie, ma non mancherà l’opportunità di partecipare anche con gli amici a quattro zampe, che saranno i benvenuti.

L’appuntamento è fissato per le 15 a Villa Gianetti (in via Roma), dove i partecipanti potranno iscriversi e ritirare l‘esclusivo kit natalizio. La partenza della camminata è prevista per le 15.30, con un percorso che attraverserà il cuore del centro cittadino, fino a concludersi in Piazza Libertà alle 16.30.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci penseranno i Musicanti di San Crispino, che animeranno il pomeriggio. Al termine della camminata, tutti i partecipanti potranno scaldarsi con una cioccolata calda per concludere in bellezza il pomeriggio.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gap Saronno, Running Saronno, e la Pro Loco di Saronno, con il supporto di Duc, Confcommercio e Saronno Servizi. . «La camminata del 6 dicembre è una delle novità pensate per questo Natale- dice l’assessora alla Cultura, Maria Cornelia Proserpio – Ci auguriamo una grande partecipazione di bambini, magari insieme ai loro amici a quattro zampe, per un pomeriggio di vera festa».

Foto di Jim Cooper da Pixabay