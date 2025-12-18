A Varese il flash mob dell’associazione “Sulle Ali” per affermare il diritto al sollievo e alla dignità

Nel cuore delle festività natalizie, la frenesia del centro cittadino lascerà spazio a un momento di ascolto e condivisione. Sabato 20 dicembre, intorno alle ore 11, piazza Carducci sarà teatro di un’azione collettiva pensata per dare voce a ciò che troppo spesso resta ai margini: il diritto al sollievo, alla cura e alla dignità della persona.

Non una protesta né uno spettacolo, ma un gesto corale. Le voci di alcuni partecipanti inizieranno a levarsi nella piazza, seguite da altre, fino a fondersi in un unico coro capace di richiamare l’attenzione su un tema fondamentale come quello delle cure palliative.

Il flash mob è promosso dall’Associazione Sulle Ali ODV, realtà che da quindici anni opera a sostegno dei malati inguaribili e delle loro famiglie. L’iniziativa nasce con l’intento di riportare al centro del dibattito pubblico un argomento spesso frainteso o relegato in secondo piano, sottolineando come le cure palliative rappresentino un diritto universale.

Attraverso una performance breve ma intensa, l’azione vuole creare un momento di riflessione condivisa, in cui la partecipazione della comunità e la forza simbolica della voce si uniscono in un messaggio chiaro e inclusivo.

Al termine del flash mob, alcuni volontari dell’associazione resteranno a disposizione dei presenti presso un punto informativo, per raccontare le attività svolte e distribuire materiale divulgativo. L’evento sarà inoltre documentato da un videomaker professionista, così da conservarne e diffonderne il valore simbolico anche oltre la piazza.