A Varese un nuovo presidio per “rompere il silenzio” sul conflitto di Gaza

Sabato 6 dicembre, in piazza del Garibaldino a Varese, si terrà un nuovo presidio promosso dagli attivisti c

Varese - Presidio per Gaza 16 settembre

Prosegue anche a dicembre la mobilitazione varesina per Gaza. Sabato 6 dicembre, in piazza del Garibaldino a Varese, si terrà un nuovo presidio promosso dagli attivisti che negli ultimi mesi hanno organizzato diverse iniziative pubbliche per denunciare violenze e ingiustizie.

Nella comunicazione diffusa dagli organizzatori si ribadisce la volontà di “rompere il silenzio”, denunciando quella che definiscono una situazione di “oppressione, pulizia etnica e genocidio” che continuerebbe da anni. Secondo il gruppo promotore, “le vittime vengono accusate di terrorismo mentre la verità viene cancellata”, e chi tenta di raccontare i fatti verrebbe a sua volta etichettato come complice.

Il presidio si svolgerà dalle 16 alle 18. Alle 17, per quindici minuti, è previsto un momento simbolico di silenzio e attenzione condivisa.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
