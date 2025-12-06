A9 tra Como e Chiasso, A8 e Raccordo Fiera, notti di cantieri e chiusure tra il 9 e il 12 dicembre

Settimana di cantieri notturni sulla rete autostradale lombarda. Tra martedì 9 e venerdì 12 dicembre sono previste diverse chiusure per lavori sull’A9 Lainate-Como-Chiasso e sul Raccordo Fiera di Milano (R37). Gli interventi riguardano principalmente la pavimentazione stradale e la posa di cavi, con impatti su tratte strategiche per i collegamenti con il confine svizzero e con Milano.

A9: il dettaglio delle chiusure tra Como e Chiasso

Tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre

Dalle 22:00 alle 5:00, chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate.

Alternativa: uscita obbligatoria a Lago di Como, poi viabilità ordinaria fino a Como Centro.

Tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre

Dalle 21:00 alle 5:00, chiusi gli svincoli di Ponte Chiasso e Lago di Como in entrata verso Lainate.

Alternative: tra le 21:00 e le 22:00 entrare a Como Centro; dopo le 22:00, ingresso da Fino Mornasco.

Dalle 21:00 alle 5:00, chiuso lo svincolo di Lago di Como in uscita per chi proviene da Chiasso.

Alternativa: uscita consigliata a Como Centro.

Dalle 22:00 alle 5:00, chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso il confine.

Svincolo di Como Centro chiuso in entrambe le direzioni.

Alternative:

Per Chiasso: uscita obbligatoria a Como Centro e viabilità ordinaria fino alla dogana.

Per entrare verso Chiasso: viabilità cittadina.

Per entrare verso Lainate: ingresso da Fino Mornasco.

Tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre

Dalle 22:00 alle 5:00, ancora chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso, con la chiusura dell’ingresso di Como Centro in entrambe le direzioni.

Percorsi alternativi identici al giorno precedente.

Raccordo Fiera di Milano: chiusura per lavori di posa cavi

Anche sul Raccordo R37 Fiera di Milano, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, sono previsti lavori che comporteranno modifiche alla viabilità.

Dalle 23:30 alle 5:00, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho, in entrambe le direzioni (verso Milano e verso Varese).

Alternativa consigliata: proseguire sulla A52 Tangenziale Nord verso Monza, uscire a Baranzate, rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, quindi immettersi in A8 in direzione Milano o Varese attraverso il nodo Fiera Milano.

A8 Milano-Varese

Per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate nord, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate e immettersi sulla SS341, per poi rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in direzione Varese.

Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, proseguire sulla SP26 e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate, verso Varese

Attenzione agli orari e ai percorsi alternativi

Le chiusure avverranno esclusivamente in orario notturno, ma si consiglia a chi deve mettersi in viaggio in quelle fasce orarie di verificare il percorso e seguire con attenzione la segnaletica temporanea. Gli interventi rientrano nei programmi di manutenzione della rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia.