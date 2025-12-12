Ad Angera continua la magia del Natale, eventi dal 12 al 14 dicembre
Le iniziative, tutte a ingresso libero, si svolgeranno tra venerdì 12 e domenica 14 dicembre, coinvolgendo la Biblioteca civica e altri spazi del centro cittadino
Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti culturali quello in programma ad Angera, tra incontri con gli autori, iniziative per bambini, arte e valorizzazione della memoria storica della città. Le iniziative, tutte a ingresso libero, si svolgeranno tra venerdì 12 e domenica 14 dicembre, coinvolgendo la Biblioteca civica e altri spazi del centro cittadino.
Venerdì tra libri e letture per bambini
Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 dicembre alle 17.30 presso la Biblioteca Civica, con l’incontro d’autore “Arrendersimai” che vedrà protagonista Raffaella Radice. Un momento di dialogo e confronto aperto al pubblico, dedicato alla scrittura e ai temi affrontati nel libro.
La serata proseguirà alle 20.30 con “Letture in pigiamino”, iniziativa rivolta ai più piccoli, pensata per bambini dai 4 anni in su, che potranno avvicinarsi al piacere della lettura in un clima informale e accogliente. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.angera.it.
Sabato e domenica la mostra d’arte alla Bruschera
Sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà visitabile la mostra d’arte “Dove parla il silenzio, l’Oasi della Bruschera”, a cura del pittore verista professionista Luigi Parnisari, insieme agli artisti del suo atelier.
L’esposizione sarà allestita in via Greppi 11 e sarà aperta al pubblico con ingresso libero dalle 10 alle 19. Un’occasione per scoprire opere ispirate alla natura e ai luoghi dell’Oasi della Bruschera, attraverso uno sguardo pittorico attento e sensibile.
Domenica un viaggio nella storia di Angera
Il fine settimana si chiuderà domenica 14 dicembre alle 17, nuovamente presso la Biblioteca Civica, con la carrellata di immagini “L’Angera di carta”. L’iniziativa propone un viaggio nel tempo attraverso le attività commerciali e la vita sociale di Angera, dalla fine dell’Ottocento fino agli anni Sessanta del Novecento. Le fotografie, selezionate con cura, sono tratte dal prestigioso volume fotografico di Alvinio Ravasi e accompagneranno il pubblico in un percorso dedicato alla memoria collettiva e alla riscoperta delle radici del territorio. Anche in questo caso l’ingresso è libero.
Per ulteriori informazioni sugli eventi è possibile scrivere a cultura@comune.angera.it.
