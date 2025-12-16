Alla secondaria di Cocquio Trevisago un Open Day “in notturna”: la scuola si presenta anche la sera

Un Open Day che va oltre il tradizionale orario scolastico, per offrire a famiglie e studenti un’occasione diversa per conoscere da vicino la scuola. È quanto propone oggi, martedì 16 dicembre 2025, la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Cocquio Trevisago, appartenente all’Istituto Comprensivo Statale “Curti” di Gemonio.

L’appuntamento si svolge nei locali di via Motto dei Grilli 30, con un programma che prevede l’accoglienza delle famiglie alle ore 17.30 per una riunione generale, seguita – fino alle 20 – dalla presentazione della scuola e delle attività didattiche.

Un “Open Night” per scoprire la scuola da dentro

L’idea è quella di andare incontro anche a chi, per motivi di lavoro o impegni, fatica a partecipare agli open day mattutini. Per questo l’istituto ha scelto una formula serale, ribattezzata “Open Night”, che permetterà a genitori e futuri studenti di visitare gli ambienti scolastici e conoscere docenti, laboratori, progetti e metodi educativi, in un contesto rilassato e accogliente.

La proposta formativa dell’“Alighieri”

Durante la serata, oltre alla visita degli spazi, sarà possibile informarsi sull’organizzazione della scuola, sulle attività extracurricolari, sulle modalità di insegnamento e sulle iniziative attive per il prossimo anno scolastico. Il personale scolastico sarà a disposizione per rispondere alle domande e accompagnare le famiglie nel percorso di orientamento.

Una scelta pensata per coinvolgere le famiglie

Offrire un Open Day in orario serale è un modo per favorire una maggiore partecipazione e per mostrare la scuola in una veste meno formale, più vicina ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi. Una proposta che punta sull’apertura, sulla trasparenza e sulla volontà di costruire un dialogo educativo fin dall’inizio del percorso scolastico. «Vi aspettiamo numerosi con una nuovissima edicione della nostra scuola aperta», si legge sui sociale dell’istituto

(nella foto di apertura, uno dei tanti incontri realizzati nell’ambito di una delle tente uscite didattiche progettare dalla scuola al Memoriale della Shoah)