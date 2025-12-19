All’Insubria incontri di orientamento per chi non supererà la prova di ingresso al corso di Medicina

Il semestre filtro per accedere al corso di Medicina e Chirurgia si è rivelato più difficile di quanto immaginato.

La prima tornata di esami sostenuti dagli studenti sono stati superati da un terzo dei partecipanti. Il test di fisica, in particolare, ha visto promosso meno di un candidato su 5.

Lo scorso 10 dicembre si è svolta la seconda prova sempre nelle tre materie di ingresso: biologia, chimica e fisica. I risultati si sapranno il 23 dicembre prossimo. Si teme che, alla fine, i posti messi a disposizione dal Ministero dell’Università non verranno coperti. Per questo motivo circolano già ipotesi di ammettere le matricole anche se non hanno superato tutti gli esami, prevedendo dei percorsi di recupero da parte degli atenei dove si iscriveranno.

Anche all’Insubria la prima tornata di esami ha vito una percentuale di promossi superiori alla media nazionale ma ancora insufficiente a coprire i posti assegnati dal Ministero.

In attesa di conoscere i risultati delle secondo prove di esame, l’Insubria ha programmato, nel mese di gennaio incontri di orientamento per e le studentesse e gli studenti che dovessero rimanere fuori dal percorso di Medicina. I corsi orientativi sono aperti anche a quanti non hanno ancora effettuato l’iscrizione all’università: l’ateneo di Varese e Como ha posticipato al 13 marzo 2026 il termine ultimo per presentare la domanda.

Sono tre gli appuntamenti in programma: due incontri online e uno in presenza.

Questa attività fa capo al Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, che all’Insubria eroga i corsi di laurea triennali in Scienze biologiche e Biotecnologie, riconosciuti anche come corsi affini per gli studenti del semestre aperto di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

I due Open Day online si terranno il 15 e il 29 gennaio alle ore 17.30 e offriranno a studenti e famiglie informazioni chiare sui piani di studio, sulle modalità di riconoscimento degli esami già sostenuti, sui percorsi di tutoraggio e sulle possibilità di iscrizione, compresi i corsi singoli.

Per partecipare è necessario collegarsi via Teams ai seguenti link:

15 gennaio https://www.uninsubria.it/riorientamento-15gennaio

29 gennaio https://www.uninsubria.it/riorientamento-29gennaio

Gli incontri online rappresentano un primo momento di orientamento e confronto. Il percorso si completerà con un appuntamento in presenza l’11 febbraio 2026, alle 9.30 nell’Aula Magna Granero Porati di via Dunant 3 a Varese, che consentirà di conoscere i docenti e visitare strutture e laboratori. Un’occasione concreta per orientarsi in modo consapevole e programmare il proprio futuro accademico.