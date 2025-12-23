All’Università Insubria sono gli 72 studenti a passare gli esami “filtro” del primo semestre

Sono arrivati oggi i risultati del secondo appello del semestre aperto di Medicina e Odontoiatria e si conclude così la prima fase della riforma voluta dalla ministra Anna Maria Bernini. All’Università dell’Insubria hanno superato gli esami: al primo appello il 14% per Fisica, il 30,6% per Chimica e il 36% per Biologia; al secondo appello il 10,5% per Fisica, il 35,6% per Chimica e il 12% per Biologia. Sono in tutto 72 gli studenti e le studentesse che hanno superato tutte e tre le prove.

Il 22 dicembre è stato pubblicato il Decreto n. 1115 del Ministero dell’Università e della ricerca, che stabilisce che entro il 27 dicembre gli studenti sono tenuti ad accedere alla propria area riservata sul portale Universitaly per accettare o rifiutare i voti conseguiti negli esami del secondo appello. È altresì prevista la possibilità di accettare i voti rifiutati al primo appello. Le scelte effettuate entro questa data sono necessarie ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali di merito.

La graduatoria nazionale sarà pubblicata sul portale Universitaly a partire dalle ore 16 dell’8 gennaio 2026; ogni candidato ha espresso almeno dieci preferenze di sedi, con l’Ateneo di frequenza del semestre aperto come prima scelta obbligatoria.

Gli studenti collocati in posizione utile dovranno immatricolarsi entro il 14 gennaio 2026, secondo le modalità e le procedure previste dai singoli Atenei. Gli eventuali posti che dovessero rimanere disponibili a seguito di mancata immatricolazione saranno riassegnati dal 16 al 19 gennaio. In questo caso l’immatricolazione dovrà avvenire entro il 24 gennaio 2026.

Per l’anno accademico all’Insubria i posti sono 220 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria. Gli studenti che avranno superato le prove ma non risulteranno in posizione utile nella graduatoria nazionale per l’accesso a Medicina e Odontoiatria potranno essere assegnati a uno dei corsi di laurea affini, secondo le preferenze espresse.

Nella stessa giornata del 28 gennaio 2026, in cui viene pubblicata la graduatoria nazionale aggiornata, sarà resa disponibile anche la graduatoria dei corsi affini; gli studenti assegnati dovranno immatricolarsi entro il 31 gennaio 2026, con eventuali ulteriori scorrimenti nelle settimane successive. Chi non si immatricola né ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico né ai corsi affini potrà iscriversi a un qualsiasi altro corso universitario entro il 6 marzo 2026, come previsto dal decreto. All’Insubria la scadenza per le immatricolazioni a tutti i corsi di laurea ad accesso libero è stata prorogata al 13 marzo 2026, per consentire agli studenti di completare con maggiore serenità le procedure di accesso e di orientamento.

«La Scuola di Medicina e i docenti – ha dichiarato la presidente della Scuola di Medicina dell’Insubria, Francesca Rovera – che hanno tenuto le lezioni di questi primi tre esami che hanno caratterizzato il semestre filtro confermano di essere costantemente al fianco dei loro studenti, offrendo tutto il supporto necessario. Attendiamo di vedere le graduatorie che saranno stilate secondo le indicazioni del decreto ministeriale del 22 dicembre, per saturare i posti a livello nazionale per i corsi di Medicina e Odontoiatria, ma confermiamo di essere al fianco dei nostri studenti per organizzare attività di tutoraggio e per rispondere ai dubbi che purtroppo hanno caratterizzato negativamente questi due appelli».

Per Biotecnologie e Scienze biologiche, per i quali è previsto un nuovo percorso di orientamento, gli incontri si terranno il 15 e il 29 gennaio alle ore 17.30 online e l’11 febbraio in presenza: www.uninsubria.it/incontri-orientamento.