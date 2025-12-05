Varese News

Ambrogino d’Oro al FAI: domenica la consegna al presidente Marco Magnifico

La cerimonia domenica mattina, 7 dicembre, alle 10.30 al Teatro del Verme di Milano

Marco Magnifico

Domenica 7 dicembre, alle 10.30, al Teatro Dal Verme di Milano, durante la cerimonia ufficiale delle Civiche Benemerenze, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano riceverà la Grande Medaglia d’Oro, la massima onorificenza civica conferita dalla città.

L’Ambrogino d’Oro sarà consegnato al presidente del FAI Marco Magnifico dal sindaco Giuseppe Sala e dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, a riconoscimento dell’impegno pluridecennale della Fondazione nella tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

La cerimonia rappresenta uno dei momenti istituzionali più significativi per Milano e sottolinea il ruolo del FAI come presidio culturale e civile a livello nazionale.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
