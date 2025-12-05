Amici Bodio Lomnago: “Le capriole della nostra amministrazione: mai visto portare un argomento in Consiglio e poi bocciarlo all’unanimità (10 voti su 10)”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo di minoranza di Bodio Lomnago “Amici Bodio Lomnago – Lista Civica” post consiglio comunale di giovedì 4 dicembre

La trasparenza non si annuncia, si dimostra.

Un ribaltamento senza precedenti che merita spiegazioni.

Giovedì scorso, nel Consiglio Comunale di Bodio Lomnago, abbiamo assistito a un fatto politico mai visto nel nostro paese: la maggioranza ha presentato un progetto, lo ha difeso con convinzione per più di un’ora e, al momento del voto, lo ha bocciato insieme all’intero Consiglio, con un risultato unanime di 10 voti contrari su 10. Un ribaltamento totale e improvviso, che richiede spiegazioni serie e non può passare sotto silenzio.

Solo poche ore prima, la Sindaca e il gruppo di maggioranza avevano pubblicato un post molto deciso: il progetto alla Rogorella (non stiamo parlando dell’area ex Ristorante da Italo nè della palestra) veniva definito “di eccellenza”, la deroga urbanistica era descritta come trasparente e sicura, si garantiva che non si trattasse di una comunità di recupero e si sosteneva addirittura che il privato avrebbe potuto procedere comunque.

Messaggi netti, quasi a voler zittire dubbi e critiche.

Poi arriva la seduta consiliare. La maggioranza sostiene il progetto con fermezza, elenca i presunti vantaggi, rassicura sul tema sicurezza e trasparenza. Ma quando la parola passa ai cittadini – presenti numerosi, attenti, preparati – tutto cambia. Nessun documento nuovo, nessuna relazione aggiuntiva, nessun chiarimento tecnico: solo la voce della comunità. E all’improvviso la maggioranza, Sindaca in testa, fa marcia indietro e vota contro ciò che aveva difeso fino a un momento prima.

Come minoranza riteniamo doveroso porre alcune domande.

Perché portare in Consiglio un progetto così impattante senza averne piena consapevolezza?

Chi governa ha il dovere di conoscere ciò che propone, valutarne le conseguenze, assumersi responsabilità. Difendere con vigore un intervento per poi rinnegarlo non è segno di trasparenza né di visione politica.

Perché sostenere che “il privato avrebbe potuto fare ciò che voleva”?

Un’Amministrazione che considera inevitabili le iniziative private rinuncia al proprio ruolo. Il Consiglio è chiamato a tutelare il territorio, non a lasciar fare. Affermare il contrario significa svuotare la funzione istituzionale per cui siamo stati eletti.

Perché cambiare posizione solo quando la sala si è riempita di cittadini?

La percezione è chiara: il voto non è cambiato per nuove ragioni, ma per imbarazzo. Un progetto solido non crolla davanti a delle domande; un progetto fragile sì. E se la presenza dei cittadini è bastata a capovolgere la scelta, significa che convinzione e preparazione non c’erano.

Questa “capriola politica” – termine che usiamo con amarezza ma con senso di responsabilità – mina la fiducia nella politica locale.

I consiglieri di maggioranza non sono chiamati a premere un pulsante su indicazione di qualcuno, ma a esercitare un giudizio autonomo, consapevole, motivato. Governare significa assumersi responsabilità, non adeguarsi alla corrente del momento.

Noi crediamo che Bodio Lomnago meriti molto di più: decisioni ponderate, coraggio nel confronto, trasparenza vera – non annunciata sui social, ma praticata nei fatti. Se questa volta la comunità ha evitato una scelta discutibile, è grazie alla sua presenza. E questo non può diventare l’unico argine ai passi falsi dell’Amministrazione. Come minoranza continueremo a vigilare, a chiedere coerenza, a portare in Consiglio le domande che molti cittadini ci hanno affidato. Perché partecipazione e controllo democratico non sono ostacoli:

sono la base di una buona amministrazione.

Per fortuna i cittadini c’erano. E ancora una volta, insieme si può.

I consiglieri

Cattaneo Riccardo

Milena Rizzo

Luca Marzoli

Amici Bodio Lomnago