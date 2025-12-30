Appello dell’Enpa di Saronno: servono una lavatrice e un’asciugatrice per garantire l’igiene di cucce e coperte

Un gesto semplice, un piccolo contributo può fare una grande differenza per la vita quotidiana dei gatti ospitati nel gattile gestito dall’Enpa di Saronno. L’associazione lancia un appello per l’acquisto di una lavatrice e un’asciugatrice nuove per garantire igiene, salute e benessere agli animali.

«Ogni giorno i volontari si prendono cura di numerosi mici, lavando coperte, asciugamani e cucce con regolarità e a temperature elevate, indispensabili per prevenire infezioni e garantire un ambiente sano – dicono dalla sede Enpa di Saronno – Senza un’asciugatrice, però, soprattutto nei mesi più freddi, diventa sempre più complicato assicurare ai gatti materiale pulito e asciutto in tempi rapidi».

Per rispondere all’appello dell’Enpa è sufficiente fare una donazione, anche piccola, per contribuire tutti insieme ad acquistare elettrodomestici adeguati per gestire al meglio la quotidianità del rifugio.

Chi desidera sostenere l’iniziativa può effettuare un bonifico al seguente IBAN: IT11108374500900000112519 intestato a ENPA Onlus – Sezione di Varese Valle Olona, presso BCC – Agenzia di Caronno Pertusella (Va).