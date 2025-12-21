Appena nati e già iscritti alla biblioteca: i consultori della Sette Laghi promuovono la lettura sin dalla culla

La lettura è uno degli strumenti più potenti per stimolare lo sviluppo cognitivo e affettivo nei bambini, fin dai primissimi giorni di vita. Non solo favorisce l’apprendimento del linguaggio, ma crea anche un legame profondo tra genitori e figli.

Per questo motivo, il progetto “Nati per Leggere”, promosso dai Consultori dell’ASST Sette Laghi, si propone di incoraggiare la lettura già durante la gravidanza e nei primi mesi di vita, con l’obiettivo di stimolare il benessere e lo sviluppo dei più piccoli. Un passo importante di questa iniziativa è l’iscrizione automatica dei neonati alle biblioteche locali, un gesto che apre le porte a un mondo di storie e opportunità fin dal momento della nascita.

Il protocollo “Nati per leggere” prevede una collaborazione tra ATS Insubria, ASST Sette Laghi e la Rete bibliotecaria provinciale. «Parliamo dell’importanza della lettura fin dai corsi pre-parto – racconta Roberta Ferronato, responsabile del coordinamento degli otto consultori aziendali – spieghiamo alle famiglie gli importanti vantaggi della lettura ai bambini sin dalla fase perinatale. Abbiamo chiesto che tutti i neonati siano iscritti automaticamente alla rete bibliotecaria del Varesotto, così da accedere subito a libri adatti alla loro età. Questo piccolo gesto, che potrebbe sembrare semplice, è in realtà fondamentale per incoraggiare una relazione precoce e stimolante con il mondo della lettura».

Un’opportunità per tutti

La lettura, infatti, non riguarda solo lo sviluppo linguistico, ma anche la creazione di legami emotivi tra genitori e figli. «Non si tratta solo di leggere un libro, ma di creare una routine che stimoli l’ascolto e la connessione affettiva» aggiunge la dottoressa Ferronato.

Il progetto non si limita alla sola teoria: nei corsi di accompagnamento alla nascita, già da tempo, i professionisti spiegano alle future mamme l’importanza della lettura e di come favorirla fin dai primi mesi di vita. «L’idea è che la lettura possa diventare una parte integrante dei primi mille giorni del bambino, un periodo fondamentale per il suo sviluppo», sottolinea la ginecologa.

Il futuro del progetto

Il protocollo con la rete bibliotecaria è in fase di finalizzazione e si prevede che entri in vigore nei prossimi mesi. A partire dall’anno prossimo, tutte le famiglie che seguiranno i corsi di accompagnamento alla nascita avranno la possibilità di registrare i loro bambini nelle biblioteche del territorio e di accedere facilmente a una vasta scelta di libri pensati per i più piccoli.

«Questo progetto dimostra come una rete di collaborazione tra il mondo sanitario e quello culturale possa avere un impatto significativo sulla crescita dei bambini, fin dai primi istanti della loro vita», conclude la dottoressa Ferrato.

Il progetto “Nati per leggere” non è solo un’iniziativa educativa, ma un modo per trasformare la lettura in una vera e propria “cura”, che nutre non solo la mente, ma anche l’anima del bambino. Un piccolo gesto che può davvero fare una grande differenza nel suo futuro.