Asst Valle Olona introduce una nuova terapia per il trattamento dell’ictus ischemico acuto
Si tratta del tenecteplase, un fibrinolitico di ultima generazione per il trattamento dell'ictus ischemico acuto, disponibile nei tre ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.
ASST Valle Olona introduce il tenecteplase, un fibrinolitico di ultima generazione per il trattamento dell’ictus ischemico acuto, disponibile nei tre ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.
Questo farmaco rappresenta un’importante innovazione nella gestione dell’ictus, offrendo una maggiore efficacia rispetto all’alteplase, con un profilo di sicurezza simile.
La sua somministrazione rapida e la sua alta efficacia nel ripristinare il flusso cerebrale sono fondamentali in un contesto tempo-dipendente come l’ictus ischemico.
La dr.ssa Valeria Caso, Direttore della Neurologia di Saronno, sottolinea come il tenecteplase, grazie alla sua specificità per la fibrina e una lunga emivita, possa essere integrato nei percorsi assistenziali, inclusi i contesti spoke e il modello drip and ship, senza compromettere i trasferimenti verso i centri hub per il trattamento endovascolare. Il dr. Isidoro La Spina, Direttore del Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative, evidenzia l’importanza del farmaco nel ridurre i tempi di trattamento.
Il tenecteplase, già utilizzato nell’infarto miocardico, è supportato da evidenze scientifiche solide e raccomandazioni internazionali. ASST Valle Olona è tra i primi centri in Lombardia a adottarlo nella pratica clinica, frutto di una sinergia tra diversi specialisti. Francesca Crespi, Direttore Sanitario, conferma che l’introduzione di questa innovazione, unita alla professionalità degli specialisti, migliorerà la gestione dell’ictus ischemico acuto.
Le Stroke Unit di ASST Valle Olona operano 24 ore su 24 come Centri Spoke regionali, in collegamento con gli hub della rete stroke regionale, e offrono assistenza altamente specializzata per patologie cerebrovascolari acute a una popolazione di circa 450.000 abitanti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.