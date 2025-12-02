Babbi Natale in sella alla Vespa e supereroi in piazza a Busto Arsizio

Il rombo delle Vespe e la magia del Natale sono pronte a fondersi per una mattinata all’insegna della solidarietà. Domenica 21 dicembre è in infatti programma la tradizionale iniziativa benefica dei “Babbi Natale in Vespa”, organizzata dal Vespa Club Busto Arsizio con il patrocinio del comune.

Il ritrovo è fissato alle 9 in Piazzale Solaro, da dove alle 9.30 partirà la vivace carovana di Babbi Natale su due ruote. Il percorso attraverserà le vie cittadine in un tour festoso che porterà colore, musica e sorrisi in tutte le zone coinvolte. L’arrivo è previsto in Piazza Santa Maria, dove ci sarà il cuore dell’evento.

Ad accogliere i partecipanti e tutti i presenti ci saranno infatti i Supereroi e i truccabimbi dell’associazione Cuorieroi, pronti a regalare momenti di gioia e di stupore a grandi e piccini. Al centro della piazza svetterà un grande albero di Natale, carico di decine e decine di peluche raccolti nei giorni precedenti, pronti per essere donati gratuitamente ai passanti: un gesto semplice ma capace di scaldare il cuore.

Come ogni anno, l’iniziativa ha una forte finalità solidale. L’intero ricavato delle donazioni sarà devoluto all’associazione Cuorieroi, realtà attiva negli ospedali della Lombardia nel supporto a bambini e famiglie che affrontano delicate situazioni di cura e degenza. Un aiuto concreto che passa attraverso sorrisi, animazione e vicinanza emotiva.

La mattinata includerà anche una pausa colazione al “Bar 900”, con caffè e brioche al costo simbolico di 2 euro. Ai partecipanti è richiesto di comunicare targa del mezzo e adesione alla colazione entro il 17 dicembre.