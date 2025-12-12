Varese News

Cane intossicato da veleno per topi a Samarate, zona bonificata e verifiche

È successo nella periferia della frazione San Macario, nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre

08 Dec 2025

Un cane è rimasto intossicato da una dose di veleno per topi: è successo a San Macario, frazione di Samarate, e il pronto intervento da parte della proprietaria e dei veterinari ha evitato il peggio.

L’allarme è scattato poco prima delle 16 in via Monte Golico, vicino a via Leonardo Da Vinci, periferia della frazione: la padrona del cane si è accorta che il giovane meticcio aveva ingerito una (o forse due) bustine di veleno.

Il meticcio verrà sottoposto anche a terapia con antidoto specifico per quel tipo di veleno.

Sul posto sono state rinvenute altre 7-8 bustine di veleno, oltre a quella ingerita dal cane: un tecnico veterinario e la Polizia Locale hanno bonificato la zona.

Si raccomanda attenzione perché altre potrebbero essere in zona (ad esempio sotto le auto parcheggiate). La Polizia Locale ha anche chiesto alle aziende in zona di visionare le telecamere per vedere se ci sono elementi utili a identificare chi – per disfarsene o a scopo doloso – ha abbandonato le bustine

Pubblicato il 12 Dicembre 2025
