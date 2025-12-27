Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Capodanno in piazza a Samarate: musica, festa e brindisi per il 2026

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la ProLoco Samarate organizzano una serata animata da musica e DJ set con i The Black Legend, pronti ad accompagnare il pubblico verso il conto alla rovescia di mezzanotte in un clima di festa e condivisione

Generico 22 Dec 2025

L’arrivo del nuovo anno si festeggia insieme a Samarate. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la ProLoco Samarate, invita cittadini e famiglie a partecipare al Capodanno in Piazza 2026, in programma martedì 31 dicembre 2025 a partire dalle ore 21.00 in Piazza Italia.

La serata sarà animata da musica e DJ set con i The Black Legend, pronti ad accompagnare il pubblico verso il conto alla rovescia di mezzanotte in un clima di festa e condivisione. Non mancheranno i momenti conviviali: per tutti i partecipanti sono previsti buffet, il tradizionale cotechino con lenticchie e il brindisi di mezzanotte per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli. Per bambini e bambine è infatti previsto uno spazio di intrattenimento dedicato presso il Salone del Circolo, così da permettere a tutta la famiglia di vivere il Capodanno in modo sereno e coinvolgente.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.