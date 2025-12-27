Capodanno in piazza a Samarate: musica, festa e brindisi per il 2026
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la ProLoco Samarate organizzano una serata animata da musica e DJ set con i The Black Legend, pronti ad accompagnare il pubblico verso il conto alla rovescia di mezzanotte in un clima di festa e condivisione
L’arrivo del nuovo anno si festeggia insieme a Samarate. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la ProLoco Samarate, invita cittadini e famiglie a partecipare al Capodanno in Piazza 2026, in programma martedì 31 dicembre 2025 a partire dalle ore 21.00 in Piazza Italia.
La serata sarà animata da musica e DJ set con i The Black Legend, pronti ad accompagnare il pubblico verso il conto alla rovescia di mezzanotte in un clima di festa e condivisione. Non mancheranno i momenti conviviali: per tutti i partecipanti sono previsti buffet, il tradizionale cotechino con lenticchie e il brindisi di mezzanotte per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno.
Particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli. Per bambini e bambine è infatti previsto uno spazio di intrattenimento dedicato presso il Salone del Circolo, così da permettere a tutta la famiglia di vivere il Capodanno in modo sereno e coinvolgente.
