Casorate Sempione festeggia la signora Gianna che compie cento anni
Insieme al marito Daniele ha gestito per molti anni il "Caffè Nazionale" in via Torino. Martedì la giornata di festa con la visita del sindaco e di parte della giunta
Casorate Sempione festeggia una concittadina centenaria: Giovanni Stamerra, Gianna per tutti, ha compiuto infatti cento anni.
La signora Gianna assieme al marito Daniele, ha gestito per molti anni il “Caffè Nazionale” in via Torino, riferimento per generazioni di casoratesi.
Per l’occasione ha ricevuto la visita del sindaco Dimitri Cassani e delle assessore Fausta Battaglia e Laura Valsecchi (con lei nella foto).
«Oggi ha tagliato questo prestigioso traguardo mantenendo la vivacità che non le è mai mancata, così come la positività verso la vita, qualità che l’hanno aiutata a superare le avversità incontrate in questo secolo di vita.Auguri Gianna, buon compleanno».
