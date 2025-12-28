Cassano Magnago, ultimi giorni per scegliere tra le “Vetrine di Natale”

Il Comune di Cassano Magnago rilancia anche per il 2025 il Concorso “Vetrine di Natale”, giunto alla nona edizione, con l’obiettivo di valorizzare le attività locali e rendere più accogliente il territorio durante le festività. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto del Commercio e l’associazione Vivi Cassano.

Possono partecipare tutte le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi dotati di vetrina visibile al pubblico sul territorio comunale. La partecipazione è libera, volontaria e gratuita. Agli esercenti è richiesto di realizzare un allestimento natalizio capace di trasmettere atmosfera, calore e spirito delle feste, lasciando spazio alla creatività e alla libera interpretazione.

Le immagini delle vetrine in concorso saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune, sui canali social e WhatsApp dell’ente e sulla pagina Facebook di Vivi Cassano. Il pubblico potrà votare una sola preferenza dal 13 al 31 dicembre 2025, tramite QR code o link dedicato.

In palio un buono spesa da 100 euro, offerto dall’Associazione Vivi Cassano ETS e spendibile nelle attività locali, per la vetrina più votata. Secondo e terzo classificato riceveranno una pergamena. La premiazione si terrà il 16 gennaio 2026 durante il concerto di inizio anno al teatro Auditorio.