“C’è un maiale in autostrada”: la curiosa richiesta di soccorso per la polizia cantonale dei grigioni a Coira

“C’è un maiale sull’autostrada vicino a Coira”.

Quando questa mattina, sabato 27 dicembre poco prima delle 10, la segnalazione è arrivata alla Polizia Cantonale dei Grigioni, gli agenti hanno pensato a uno scherzo. Invece no: sulla corsia nord dell’autostrada A13 c’era davvero un cinghiale che se ne andava a spasso, bloccando il traffico.

Il protagonista di questa piccola avventura era “sceso” – o meglio, era scappato – da un rimorchio. Ed non è stato facile recuperarlo: per una ventina di minuti è stata bloccata l’arteria svizzera per permettere il suo recupero.

«Era un po’ restio a farsi catturare – ha commentato spiritosamente la Polizia sui loro social – Tuttavia, si è fermato brevemente per una foto e si è mostrato nella sua luce migliore. Dopodiché, è stato caricato di nuovo sul rimorchio e riportato a casa. Era un po’ stordito, il poveretto, ma per il resto illeso».

La Polizia Cantonale dei Grigioni ha condiviso le immagini del cinghiale-modello sui social, regalando un soririso a chi questa mattina si è trovato imbottigliato in autostrada.