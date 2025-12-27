“C’è un maiale in autostrada”: la curiosa richiesta di soccorso per la polizia cantonale dei grigioni a Coira
Il protagonista di questa piccola avventura era "sceso" – o meglio, era scappato – da un rimorchio, e non è stato facile riprenderlo: per una ventina di minuti l'autostrada nel canton Grigioni è stata bloccata per il recupero dell'animale
“C’è un maiale sull’autostrada vicino a Coira”.
Quando questa mattina, sabato 27 dicembre poco prima delle 10, la segnalazione è arrivata alla Polizia Cantonale dei Grigioni, gli agenti hanno pensato a uno scherzo. Invece no: sulla corsia nord dell’autostrada A13 c’era davvero un cinghiale che se ne andava a spasso, bloccando il traffico.
Il protagonista di questa piccola avventura era “sceso” – o meglio, era scappato – da un rimorchio. Ed non è stato facile recuperarlo: per una ventina di minuti è stata bloccata l’arteria svizzera per permettere il suo recupero.
«Era un po’ restio a farsi catturare – ha commentato spiritosamente la Polizia sui loro social – Tuttavia, si è fermato brevemente per una foto e si è mostrato nella sua luce migliore. Dopodiché, è stato caricato di nuovo sul rimorchio e riportato a casa. Era un po’ stordito, il poveretto, ma per il resto illeso».
La Polizia Cantonale dei Grigioni ha condiviso le immagini del cinghiale-modello sui social, regalando un soririso a chi questa mattina si è trovato imbottigliato in autostrada.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.