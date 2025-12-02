Cesti biologici e abiti vintage per un Natale solidale all’Alveare di Buguggiate
L'associazione che ha sede in via XXV Aprile 33 accende il clima natalizio con un mercatino di regali unici e sostenibili: i fondi raccolti sosterranno la ricerca in radiodiagnostica e il restauro di preziosi dipinti storici
Torna l’iniziativa natalizia dell’Alveare ODV di Buguggiate.
Durante tutto il mese di dicembre, al mercatino di via XXV Aprile 33, sarà possibile scegliere tra regali unici e sostenibili, con la possibilità di destinare il proprio contributo a diversi progetti ad alto impatto sociale.
Tra le proposte ci sono cesti natalizi confezionati con prodotti biologici e naturali, oggettistica regalo artigianale ma anche capi vintage di altissima qualità, pensati per un Natale responsabile e “buono”. «Scegliere un regalo che non solo renderà felice chi lo riceve ma supporterà anche cause giuste è il modo migliore per celebrare il Natale», sottolinea la presidente dell’Alveare Ilaria Mai.
I fondi raccolti con la vendita dei cesti, degli abiti e degli accessori vintage e dei bijoux, saranno destinati principalmente a due progetti: da un lato la seconda edizione del premio annuale per la ricerca in radiodiagnostica, a sostegno della diagnosi precoce e della cura di patologie tumorali e cardiovascolari, in collaborazione con l’ospedale di Circolo e l’Università dell’Insubria di Varese. Dall’altro, il restauro di due dipinti del XVII-XVIII secolo delle parrocchie di Azzate e Buguggiate, perché il Natale sia anche cura dell’anima e salvaguardia della bellezza artistica locale.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere tutti in scelte consapevoli.
Chi deciderà di acquistare, potrà destinare il proprio contributo al progetto che sente vicino, creando un circolo virtuoso di solidarietà che va oltre il semplice gesto del dono.
Chi desidera avere maggiori informazioni o contribuire può rivolgersi direttamente all’Alveare ODV in via XXV Aprile 33, Buguggiate, telefonando al 3383959225 oppure scrivendo a alvearebuguggiate@gmail.com.
Aperture negozio – dicembre 2025
3 dicembre (mercoledì): tutto il giorno
4 dicembre (giovedì): mattino
6 dicembre (sabato): chiusura ore 18
8 dicembre (lunedì): mattino
10 dicembre (mercoledì): tutto il giorno
11 dicembre (giovedì): mattino
13 dicembre (sabato): chiusura ore 18
17 dicembre (mercoledì): tutto il giorno
18 dicembre (giovedì): mattino
20 dicembre (sabato): chiusura ore 18
23 dicembre (martedì): chiusura ore 18
Orari
Mattino: 9.00 – 12.00
Pomeriggio: 15.00 – 19.00
