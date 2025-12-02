Che scuola fai? A Radio materia parlano i rappresentanti del liceo Ferraris di Varese

Che scuola fai? Il Ferraris. Ospiti a Radio Materia ( www.radiomateria.it) mercoledì 3 dicembre saranno i rappresentanti del liceo scientifico di Varese. Sono appena stati eletti e appartengono tutti alla lista nr 2, la Lista Illuminista. Tommaso Colombo, Giulio Caraffa, Stefano Realini e Matilde Spitaleri racconteranno come stanno vivendo il loro liceo, quanto studiano, quanto si impegnano ma anche quanto si divertono.

Appuntamento mercoledì 3 dicembre, in diretta dagli studi di Radio materia alle ore 15!

