Che scuola fai? A Radio materia parlano i rappresentanti del liceo Ferraris di Varese

Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Tommaso, Matilde, Giulio e Stefano. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande

Primo giorno di scuola liceo Ferraris Varese

Che scuola fai? Il Ferraris. Ospiti a Radio Materia ( www.radiomateria.it) mercoledì 3 dicembre saranno i rappresentanti del liceo scientifico di Varese. Sono appena stati eletti e appartengono tutti alla lista nr 2, la Lista Illuminista. Tommaso Colombo, Giulio Caraffa, Stefano Realini e Matilde Spitaleri racconteranno come stanno vivendo il loro liceo, quanto studiano, quanto si impegnano ma anche quanto si divertono.

Appuntamento mercoledì 3 dicembre, in diretta dagli studi di Radio materia alle ore 15!

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Le puntate precedenti

La puntata del liceo Cairoli di Varese

La puntata del liceo Manzoni di Varese

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 02 Dicembre 2025
