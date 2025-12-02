Che scuola fai? A Radio materia parlano i rappresentanti del liceo Ferraris di Varese
Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Tommaso, Matilde, Giulio e Stefano. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Che scuola fai? Il Ferraris. Ospiti a Radio Materia ( www.radiomateria.it) mercoledì 3 dicembre saranno i rappresentanti del liceo scientifico di Varese. Sono appena stati eletti e appartengono tutti alla lista nr 2, la Lista Illuminista. Tommaso Colombo, Giulio Caraffa, Stefano Realini e Matilde Spitaleri racconteranno come stanno vivendo il loro liceo, quanto studiano, quanto si impegnano ma anche quanto si divertono.
Appuntamento mercoledì 3 dicembre, in diretta dagli studi di Radio materia alle ore 15!
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
