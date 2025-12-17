Chi ruba i tombini tra Caronno Pertusella e Origgio? L’allarme di Alfa: “Fate attenzione a non caderci dentro”
I furti sono avvenuti tra lo scorso fine settimana e oggi, al confine tra i comuni di Origgio e Caronno Pertusella, sulla Strada provinciale 16 e nelle vie limitrofe. I due sindaci hanno sporto denuncia
Notizia curiosa (e pericolosa) dal Saronnese. Alfa srl lancia un allarme che riguarad i comuni di Caronno Pertusella e Origgio, dove nel giro di 5 giorni sono stati rubati 15 tombini stradali. I tecnici sono già al lavoro per le sostituzione, ma la società chiede la massima prudenza ai cittadini, che rischiano di ferirsi finendo nelle caditoie scoperte dopo la sottrazione delle griglie di copertura.
I furti sono avvenuti tra lo scorso fine settimana e oggi, al confine tra i comuni di Origgio e Caronno Pertusella, sulla Strada provinciale 16 e nelle vie limitrofe, dove sono state rubate alcune griglie di copertura delle caditoie (i cosiddetti tombini). Si tratta di griglie in ghisa, dal valore economico minimo, ma sottrarle significa esporre automobilisti e passanti a gravi pericoli.
Alcune caditoie, oltretutto, si trovano a bordo strada e non sono immediatamente visibili. Il rischio, dunque, è che possano caderci dentro persone o cani durante una corsa o una passeggiata.
Marco Giudici e Evasio Regnicoli, sindaci rispettivamente di Caronno Pertusella e Origgio, hanno già provveduto a sporgere denuncia. Uffici tecnici comunali, polizie locali e Alfa stanno intervenendo sul territorio per sostituire le griglie mancanti e per mettere in sicurezza le zone interessate dai furti.
«Si chiede alla cittadinanza massima attenzione: non vi è infatti certezza di essere già riusciti ad individuare tutte le caditoie prese di mira dai ladri – dicono dagli uffici di Alfa srl – Si ricorda, infine, che il furto delle griglie è a tutti gli effetti un reato, punibile con pene severe a causa della compromissione di beni e servizi pubblici e delle conseguenze causate sulla collettività».
