Varese News

Archivio

Chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso

Dalle 22 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso 

lavori autostrada notte

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione cavi, dalle 22 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso. 
Contestualmente, saranno chiusi anche i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese, con provenienza Milano e Varese, immettono sulla A9 in direzione Como/Chiasso.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese sulla A8 e percorrere la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/ Origgio/Saronno, per poi entrare in A9 allo svincolo di Origgio.
Chi supererà lo svincolo di Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Marco Polo, SP527 Bustese in direzione Uboldo/Origgio ed entrare in A9, in direzione Chiasso, allo svincolo di Saronno;
per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza sulla A8, percorrere la SP 527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno verso Chiasso; chi supererà lo svincolo di Castellanza dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma in direzione Garbagnate, SP233 Varesina verso Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9, in direzione Chiasso, allo svincolo di Origgio.

 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.