Chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso
Dalle 22 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione cavi, dalle 22 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso.
Contestualmente, saranno chiusi anche i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese, con provenienza Milano e Varese, immettono sulla A9 in direzione Como/Chiasso.
In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese sulla A8 e percorrere la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/ Origgio/Saronno, per poi entrare in A9 allo svincolo di Origgio.
Chi supererà lo svincolo di Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Marco Polo, SP527 Bustese in direzione Uboldo/Origgio ed entrare in A9, in direzione Chiasso, allo svincolo di Saronno;
per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza sulla A8, percorrere la SP 527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno verso Chiasso; chi supererà lo svincolo di Castellanza dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma in direzione Garbagnate, SP233 Varesina verso Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9, in direzione Chiasso, allo svincolo di Origgio.
