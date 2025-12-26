Concerto di Santo Stefano al Forte d’Orino con il coro Val Tinella

Torna anche quest’anno il tradizionale concerto di Santo Stefano al Forte d’Orino, uno degli appuntamenti più suggestivi delle festività invernali del territorio. L’incontro era fissato alle 9.45 in punto del 26 dicembre, quando il coro Val Tinella ha portato le proprie voci nella cornice unica del forte, regalando ai presenti un momento di musica e condivisione immerso nella natura.

Raggiungere il Forte d’Orino significa affrontare una camminata lungo sentieri che in questo periodo dell’anno sono spesso coperti di neve, rendendo l’esperienza ancora più affascinante. Una volta arrivati in cima, lo sguardo si apre su una vista panoramica di grande impatto, capace di ripagare ampiamente la fatica della salita.

Il concerto rappresenta ormai una tradizione molto sentita, capace di unire musica, paesaggio e spirito comunitario in uno dei luoghi simbolo di Orino. Anche quest’anno l’evento richiama appassionati, famiglie e amanti della montagna, pronti a vivere una mattinata diversa dal solito, tra cultura e natura.

Le immagini che raccontano l’atmosfera dell’iniziativa e la bellezza del paesaggio innevato sono state realizzate dal sindaco di Orino, Federico Raos e dal Cai di Varano Borghi testimoniando ancora una volta il forte legame tra il territorio, le sue tradizioni e la partecipazione della comunità locale.