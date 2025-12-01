Dall’Isituto Montessori al Liceo Scienze Umane, Acof Olga Fiorini protagonista a Busto In…Canta

Sul palco con convinzione, accanto a quindici voci di cantanti dai 10 ai 56 anni, per celebrare una manifestazione sempre più in crescita come “Busto In…canta” e sostenere le attività ludico-culturali anche all’interno dei diversi quartieri di Busto Arsizio.

Anche ACOF Olga Fiorini ha fatto parte del pacchetto di mischia che ha mandato in scena la quinta edizione del concorso canoro inserito nel progetto “Echi di Periferia”, sostenuto da un apposito bando di Fondazione Cariplo. Tant’è vero che gli organizzatori della Nuova Busto Musica – assieme ad ACOF e Oblò Liberi Dentro – hanno scelto di svolgere l’appuntamento al Teatro di Sant’Anna, nell’omonimo e popoloso rione.

Lo sforzo lanciato dall’associazione capitanata da Cesare Bonfiglio e Ornella Gobbi è stato ripagato da un pienone di pubblico, mentre la kermesse vera e propria è stata vinta da Pietro Stripoli, quattordicenne di Turbigo che ha magistralmente interpretato “That’s Life” di Frank Sinatra.

La struttura scolastica diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini ha offerto il suo contributo nel portare l’arte nei rioni con il coinvolgimento diretto di molti suoi studenti. Nel corso della serata gli spettatori hanno infatti applaudito sia gli allievi delle classi quarte della primaria Montessori, sia i ragazzi di terza del Liceo delle Scienze umane “Olga Fiorini” ad indirizzo spettacolo.

I bambini della scuola montessoriana di Castellanza – coordinati dal docente e maestro Emilio Bonvini – hanno eseguito un brano tratto dal film “Oceania” della Disney, arricchendo il canto con la potenza dei tamburi e dei bastoni. Hanno inoltre proposto un vivace brano in spagnolo, in perfetto stile messicano, con tanto di sombrero e rose fra i denti.

Per quello che riguarda invece i liceali, il loro compito – sotto la guida della docente e regista Marilena Garufi – è stato quello di presentare una coreografia dal titolo “Pausa Caffè”, ideata in occasione dell’anniversario del Museo storico Officina Rancilio 1926 di Parabiago. A seguire si sono esibiti in un estratto di “Alter Ego”, lo spettacolo portato in scena nella scorsa annata scolastica per offrire una singolare esplorazione dell’animo umano attraverso la trama di quattro famosi romanzi.

Oltre a queste performances svolte direttamente sul palcoscenico, va detto che le mansioni tecniche relative alla manifestazione hanno anche permesso il coinvolgimento del centro di formazione professionale di Borsano. Gli studenti del percorso audiovideo si sono infatti occupati di riprese e interviste durante le prove e nei giorni antecedenti la serata, sotto la guida dal docente Andrea Cavallaro. Inoltre, le videoriprese dello spettacolo sono state affidate a un ex allievo di ACOF il quale, dopo il triennio svolto nel corso da Tecnico e Grafico, ha poi scelto di conseguire il diploma superiore ed ora è uno specialista del settore.

Da tanti punti di vista, insomma, il marchio Olga Fiorini ha preso parte al gioco corale di “Busto In…canta”.