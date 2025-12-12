Donna di 72 anni investita in via Adua a Vedano Olona

Venerdì mattina quando mancavano una ventina di minuti alle 8 a Vedano Olona, in via Adua, una donna di 72 anni è stata investita da un veicolo

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Varese e i soccorritori del Soreu Laghi. Attivati un mezzo di soccorso avanzato e un’ambulanza di base, di Sos Malnate.

La donna è stata trasportata in codice giallo, con condizioni di media gravità. Le operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso (immagine di repertorio).