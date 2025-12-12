Droga nei bagni e clienti pregiudicati: chiuso per 10 giorni un barber shop di Caronno Pertusella
Controlli con unità cinofile portano alla scoperta di droga e clienti già noti alle forze dell’ordine: la Questura interviene con un provvedimento urgente di sospensione
La Polizia di Stato di Varese ha disposto la chiusura per dieci giorni di un barber shop di Caronno Pertusella, dopo che all’interno del locale sono emersi episodi ritenuti gravi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, emesso dal Questore di Varese Carlo Mazza ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato al titolare nella mattinata di giovedì 11 dicembre.
La misura arriva al termine dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, avviata a seguito di una segnalazione della Polizia Locale. Durante un controllo effettuato nei giorni scorsi con il supporto dell’unità cinofila, un uomo è stato sorpreso mentre consumava cocaina nei bagni del locale, mentre un altro cliente è stato trovato in possesso di anfetamina. All’interno dell’esercizio è stata inoltre rinvenuta una quantità di hashish nascosta dentro una bottiglia di birra.
Entrambi i soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati segnalati alla Prefettura per violazione dell’articolo 75 del DPR 309/1990. Le sostanze sequestrate, sottoposta a narcotest, è risultata effettivamente stupefacente.
La presenza di persone pregiudicate e la gravità dei fatti accertati hanno portato la Questura a valutare l’attività come potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico. Di qui la decisione di sospendere la licenza del barber shop per dieci giorni, con decorrenza immediata dalla notifica del provvedimento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.