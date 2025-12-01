Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Fisica e futuro: incontro a Busto Arsizio per capire i misteri della meccanica quantistica

Appuntamento giovedì 4 dicembre. La serata, promossa dal Centro Culturale Synesis, rientra nell’anno internazionale della scienza e tecnologia quantistica promosso dall’UNESCO

Generico 01 Dec 2025

La meccanica quantistica sbarca a Busto Arsizio con una serata aperta al pubblico pensata per incuriosire e affascinare anche i non addetti ai lavori. Giovedì 4 dicembre 2025, alle 21, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà l’evento “Non può essere vero! Il bizzarro e affascinante mondo quantistico”, promosso dal Centro Culturale Synesis.

Un secolo di scoperte quantistiche

Il 2025 segna i cento anni dalla formulazione della Meccanica Quantistica, e l’UNESCO ha proclamato l’anno come International Year of Quantum Science and Technology, per promuovere la conoscenza di una teoria che ha rivoluzionato la scienza e la tecnologia.

La serata bustocca si inserisce in questo contesto celebrativo, proponendo un viaggio tra i misteri della fisica quantistica e le sue applicazioni nella vita quotidiana: dai transistor negli smartphone alla risonanza magnetica, fino ai moderni computer quantistici.

Due voci per capire l’invisibile

A guidare il pubblico nel mondo dei quanti saranno due relatori di primissimo piano.

Stefano Forte, professore ordinario di Fisica Teorica all’Università degli Studi di Milano, è uno dei massimi esperti mondiali in interazioni forti, le forze che tengono insieme i nuclei atomici. Pioniere nell’uso dell’intelligenza artificiale in fisica teorica, ha formato intere generazioni di ricercatori.

Giulia Semeghini, nata proprio a Busto Arsizio e oggi Assistant Professor ad Harvard, è tra le figure emergenti nel campo della ricerca sui computer quantistici. Diplomata al liceo Tosi, laureata a Milano e dottorata a Firenze, nel 2024 ha ricevuto il prestigioso premio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei.

Un invito alla curiosità

«Chi non rimane scioccato dalla meccanica quantistica, allora non l’ha capita» – diceva il fisico Niels Bohr. La serata proposta da Synesis è proprio questo: un invito a lasciarsi stupire da una realtà che sfida l’intuito, ma che plasma il presente e il futuro delle nostre vite.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Synesis all’indirizzo info@synesis-centroculturale.it
o al numero +39 334 254 5150.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.