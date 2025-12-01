Fisica e futuro: incontro a Busto Arsizio per capire i misteri della meccanica quantistica

La meccanica quantistica sbarca a Busto Arsizio con una serata aperta al pubblico pensata per incuriosire e affascinare anche i non addetti ai lavori. Giovedì 4 dicembre 2025, alle 21, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà l’evento “Non può essere vero! Il bizzarro e affascinante mondo quantistico”, promosso dal Centro Culturale Synesis.

Un secolo di scoperte quantistiche

Il 2025 segna i cento anni dalla formulazione della Meccanica Quantistica, e l’UNESCO ha proclamato l’anno come International Year of Quantum Science and Technology, per promuovere la conoscenza di una teoria che ha rivoluzionato la scienza e la tecnologia.

La serata bustocca si inserisce in questo contesto celebrativo, proponendo un viaggio tra i misteri della fisica quantistica e le sue applicazioni nella vita quotidiana: dai transistor negli smartphone alla risonanza magnetica, fino ai moderni computer quantistici.

Due voci per capire l’invisibile

A guidare il pubblico nel mondo dei quanti saranno due relatori di primissimo piano.

Stefano Forte, professore ordinario di Fisica Teorica all’Università degli Studi di Milano, è uno dei massimi esperti mondiali in interazioni forti, le forze che tengono insieme i nuclei atomici. Pioniere nell’uso dell’intelligenza artificiale in fisica teorica, ha formato intere generazioni di ricercatori.

Giulia Semeghini, nata proprio a Busto Arsizio e oggi Assistant Professor ad Harvard, è tra le figure emergenti nel campo della ricerca sui computer quantistici. Diplomata al liceo Tosi, laureata a Milano e dottorata a Firenze, nel 2024 ha ricevuto il prestigioso premio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei.

Un invito alla curiosità

«Chi non rimane scioccato dalla meccanica quantistica, allora non l’ha capita» – diceva il fisico Niels Bohr. La serata proposta da Synesis è proprio questo: un invito a lasciarsi stupire da una realtà che sfida l’intuito, ma che plasma il presente e il futuro delle nostre vite.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Synesis all’indirizzo info@synesis-centroculturale.it

o al numero +39 334 254 5150.