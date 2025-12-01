Fisica e futuro: incontro a Busto Arsizio per capire i misteri della meccanica quantistica
Appuntamento giovedì 4 dicembre. La serata, promossa dal Centro Culturale Synesis, rientra nell’anno internazionale della scienza e tecnologia quantistica promosso dall’UNESCO
La meccanica quantistica sbarca a Busto Arsizio con una serata aperta al pubblico pensata per incuriosire e affascinare anche i non addetti ai lavori. Giovedì 4 dicembre 2025, alle 21, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà l’evento “Non può essere vero! Il bizzarro e affascinante mondo quantistico”, promosso dal Centro Culturale Synesis.
Un secolo di scoperte quantistiche
Il 2025 segna i cento anni dalla formulazione della Meccanica Quantistica, e l’UNESCO ha proclamato l’anno come International Year of Quantum Science and Technology, per promuovere la conoscenza di una teoria che ha rivoluzionato la scienza e la tecnologia.
La serata bustocca si inserisce in questo contesto celebrativo, proponendo un viaggio tra i misteri della fisica quantistica e le sue applicazioni nella vita quotidiana: dai transistor negli smartphone alla risonanza magnetica, fino ai moderni computer quantistici.
Due voci per capire l’invisibile
A guidare il pubblico nel mondo dei quanti saranno due relatori di primissimo piano.
Stefano Forte, professore ordinario di Fisica Teorica all’Università degli Studi di Milano, è uno dei massimi esperti mondiali in interazioni forti, le forze che tengono insieme i nuclei atomici. Pioniere nell’uso dell’intelligenza artificiale in fisica teorica, ha formato intere generazioni di ricercatori.
Giulia Semeghini, nata proprio a Busto Arsizio e oggi Assistant Professor ad Harvard, è tra le figure emergenti nel campo della ricerca sui computer quantistici. Diplomata al liceo Tosi, laureata a Milano e dottorata a Firenze, nel 2024 ha ricevuto il prestigioso premio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei.
Un invito alla curiosità
«Chi non rimane scioccato dalla meccanica quantistica, allora non l’ha capita» – diceva il fisico Niels Bohr. La serata proposta da Synesis è proprio questo: un invito a lasciarsi stupire da una realtà che sfida l’intuito, ma che plasma il presente e il futuro delle nostre vite.
L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Synesis all’indirizzo info@synesis-centroculturale.it
o al numero +39 334 254 5150.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.