Pro Patria, affidata la panchina a Francesco Bolzoni

La Pro Patria ha affidato la panchina della prima squadra a mister Francesco Bolzoni. Per la sostituzione di mister Leandro Greco la società di Busto Arsizio ha optato per la soluzione interna promuovendo il 36enne originario di Lodi, che fino a ieri sedeva sulla panchina della Primavera. Il vice allenatore è Giuseppe Le Noci, che in questi giorni ha già guidato le sedute di allenamento della squadra.

L’ex centrocampista ha iniziato la propria carriera nelle giovanili dell’Inter, per poi esordire tra i professionisti con la maglia del Frosinone in B. La cadetteria è la categoria in cui Bolzoni ha totalizzato più presenze, 132 con 7 gol e 3 assist. Oltre alla casacca dei ciociari ha vestito anche quelle di Siena e Palermo, con le quali ha disputato 65 partite in Serie A.

La carriera da calciatore di Bolzoni si è chiusa in Svizzera con il Rapperswil-Jona. La carriera da allenatore l’ha iniziata sempre nel campionato elvetico, da vice di Beppe Sannino al Paradiso, per poi approdare al timone del settore giovanile dei tigrotti.

Bolzoni avrà da subito il compito di dare una sterzata alla situazione della Pro Patria, che già dalla prossima sfida con l’Arzignano Valchiampo dovrà iniziare a macinare punti per provare ad uscire dalla zona retrocessione.