Pro Patria, divorzio con mister Leandro Greco
Al tecnico romano è risultata fatale la sconfitta contro la Dolomiti Bellunesi e i soli 12 punti raccolti in 17 giornate. Squadra a Le Noci in attesa del nuovo allenatore
Nella giornata di martedì 9 dicembre, la Pro Patria ha (infine) deciso di cambiare la guida tecnica, comunicando a mister Leandro Greco l’esonero dall’incarico di allenatore della prima squadra. L’allenamento odierno, in vista della delicata sfida di domenica prossima in casa dell’Arzignano Valchiampo, è stato affidato al collaboratore tecnico ed ex bomber biancoblu Giuseppe Le Noci.
Per l’allenatore ex Frosinone è risultata fatale la pesante sconfitta di domenica contro la Dolomiti Bellunesi, la nona in diciassette giornate per la Pro Patria, ferma a soli 12 punti e attualmente al penultimo posto. La posizione in classifica è paradossalmente migliore di quanto “incassato” fino a questo momento perché è influenzata dalla penalizzazione di 23 punti inflitta alla Triestina, che sul campo ne ha raccolti 18.
Da ora è ufficialmente aperta la caccia al nuovo allenatore, che avrà il compito di risollevare la squadra sia dal punto di vista psicologico sia da quello tattico, cercando di conferire un’identità precisa al gruppo. Tra i primi nomi considerati papabili ci sono quelli di Giacomo Gattuso, ex tecnico di Como e Novara, e di Francesco Bolzoni che ha vestito la maglia della Pro da giocatore e che attualmente è alla guida della Primavera dei Tigrotti. Quest’ultima soluzione, più “defilata” potrebbe essere utilizzata come “ponte” nel caso si volesse arrivare ad altri tecnici.
“ASSETTO SOCIETARIO SOLIDO” – Intanto, mentre tutti attendono il comunicato ufficiale sull’esonero di Greco, la società ne ha emesso un altro che non attiene alla sfera tecnica bensì a quella dell’assetto del club bustocco. Una nota in cui viene ribadito che l’assetto attuale (la famiglia di Patrizia Testa al 51%, la romana Finnat al 49%) è stabile e sebbene Testa sia disponibile a una cessione «qualora si presentassero interlocutori seri e pronti a collaborare con Finnat, gli attuali azionisti restano pienamente coesi e allineati nel lavorare per il bene della Pro Patria, con l’obiettivo di rafforzare società e squadra». Sono invece esclusi ribaltamenti rispetto alla situazione attuale, quindi Finnat non sarebbe in procinto di diventare azionista di riferimento.
