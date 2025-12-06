Varese News

Gallarate/Malpensa

Gallarate, l’allarme di CGIL e SPI: «Addizionale IRPEF più alta per i redditi bassi, meno tasse per chi guadagna di più»

Secondo i sindacati, l’aumento per oltre 5mila cittadini con redditi minimi non è bilanciato da politiche di sostegno, mentre si riduce l’aliquota per i redditi alti

consiglio comunale gallarate

Preoccupazione e disappunto da parte della CGIL di Varese e dello SPI, il sindacato dei pensionati, per le scelte dell’amministrazione comunale di Gallarate in tema di addizionale IRPEF. Secondo i sindacati, le modifiche introdotte penalizzano i redditi più bassi, in particolare quelli inferiori ai 15.000 euro annui, mentre favoriscono quelli più alti.

L’accusa: «Penalizzati oltre 5mila cittadini con redditi sotto i 15mila euro»

La contestazione arriva dopo l’aumento dell’aliquota IRPEF comunale dallo 0,65% allo 0,75% per i redditi fino a 15.000 euro, deciso nel 2025 con l’adozione di uno scaglione unico fino a 28.000 euro. Una scelta che colpisce circa 5.000 cittadini gallaratesi tra pensionati e lavoratori con redditi minimi.

«Avevamo chiesto di introdurre una soglia di esenzione per proteggere i più fragili – scrivono CGIL e SPI – ma la proposta è rimasta senza risposta e non è mai stato riaperto un confronto con l’amministrazione, nonostante le richieste inviate anche di recente».

Chi guadagna di più paga meno

In parallelo all’aumento per i redditi bassi, il Comune ha deciso di ridurre l’aliquota per i redditi superiori a 50.000 euro, abbassandola dallo 0,80% allo 0,76%. Un intervento che, secondo i sindacati, beneficia oltre 3.000 persone con redditi medio-alti: «Una scelta politica molto chiara – sottolineano – che ignora le difficoltà di chi ha meno e premia chi ha redditi già pienamente dignitosi».

Le simulazioni: aumenti nel 2025, lieve riduzione nel 2026

Una tabella realizzata da Spi Cgil evidenzia che: nel 2024 i redditi fino a 15.000 euro erano tassati con aliquota agevolata dello 0,65%. Nel 2025 l’aliquota per i redditi fino a 28.000 euro salirà allo 0,75%. Nel 2026 è previsto un lieve calo allo 0,70%, che però non riporterà il carico fiscale al livello precedente.

«Assenza di confronto sociale»

Oltre al merito fiscale, CGIL e SPI criticano il metodo seguito dall’amministrazione, accusata di aver evitato qualsiasi dialogo con le organizzazioni sindacali. «Un anno fa avevamo presentato una proposta alternativa su invito dell’assessore al bilancio – ricordano – ma da allora non abbiamo ricevuto alcuna risposta, né ci è stato concesso un nuovo incontro».

I sindacati chiedono ora che il Comune riapra urgentemente il tavolo di confronto per «costruire politiche fiscali più eque e attente alle fragilità sociali».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.