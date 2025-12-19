Giocattoli e musica in corsia: la solidarietà di Ali Libere illumina la Pediatria

l reparto di Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese si è trasformato in un palcoscenico di gioia grazie alla visita dell’associazione Ali Libere di Castronno. I volontari hanno portato doni, dolciumi e momenti di svago ai piccoli pazienti che si trovano a trascorrere il periodo delle festività in una stanza d’ospedale. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento corale di diverse realtà del territorio, unite per offrire un segno di vicinanza a chi sta affrontando un percorso di cura.

La consegna dei giocattoli è stata il risultato di una raccolta che ha coinvolto numerose scuole del circondario. Hanno partecipato con entusiasmo i bambini e le famiglie della scuola dell’infanzia G. L. Antonini di Morazzone, della Fondazione Scuola per l’Infanzia di Albizzate, della Parrocchiale di Caronno Varesino e della scuola materna Puricelli e Combi di Castronno. «È la dimostrazione che la solidarietà è un filo che lega le nostre comunità e le scuole, capace di trasformare un momento difficile in un ricordo di speranza» – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – .

Ad accompagnare la distribuzione dei regali sono state le note del corpo musicale Alpha Musica di Castronno. I musicisti hanno attraversato i corridoi del reparto eseguendo i brani classici del Natale, creando un’atmosfera di festa che ha coinvolto non solo i bambini e i loro genitori, ma anche tutto il personale sanitario impegnato nei turni festivi. La musica è servita a rompere la routine ospedaliera, regalando un “abbraccio sonoro” molto apprezzato dai presenti.

L’evento è stato realizzato in stretta collaborazione con la fondazione Il Ponte del Sorriso, da sempre punto di riferimento per l’accoglienza e il supporto ai piccoli degenti a Varese. Questa sinergia tra associazioni locali e strutture ospedaliere conferma l’importanza del volontariato nel rendere più umano l’ambiente clinico, specialmente durante il Natale. Grazie alla generosità dei cittadini di Castronno e dei comuni limitrofi, la corsia ha vissuto una giornata di autentica festa comunitaria.