Gli auguri del sindaco. “A Castellanza c’è posto per tutti: costruiamo insieme il futuro”

Governare una comunità significa saper interpretare i bisogni del territorio, confrontarsi con chi lo vive ogni giorno e costruire soluzioni che nascano da una visione condivisa del bene comune». È attorno a questo principio che il sindaco di Castellanza costruisce il suo messaggio di auguri natalizi, il primo da primo cittadino, tracciando un bilancio dell’anno che si chiude e rinnovando l’impegno dell’amministrazione nel segno del dialogo e della responsabilità, per una città – è stato detto in occasione degli auguri con la stampa – in cui «ci deve essere posto per tutti; tutti si devono sentire accolti e tutti devono avere la possibilità». Di seguito il messaggio di auguri del primo cittadino

Come lo scorso anno, desidero raggiungervi con un messaggio di auguri natalizi, e lo faccio, in questo 2025, per la prima volta nella veste di Sindaco, con la consapevolezza del valore e del peso della responsabilità che mi avete affidato.

Il 2025 che volge al termine ha rappresentato per Castellanza un anno di grande importanza. Le elezioni amministrative hanno segnato un momento di rinnovamento democratico e la fiducia che la comunità ha scelto di accordarci costituisce il fondamento

su cui costruiamo quotidianamente il nostro impegno nei confronti della Città. Assumere questo ruolo significa per me onorare non solo il mandato ricevuto, ma anche la memoria di chi mi ha preceduto e la continuità di un percorso amministrativo al servizio della città.

In questi mesi abbiamo lavorato con determinazione per dare seguito ai progetti in corso e per avviare nuove iniziative che possano rispondere concretamente alle esigenze della nostra comunità. Ogni intervento, dalla cura quotidiana degli spazi pubblici alla programmazione di opere più strutturali, è stato pensato nell’ottica di migliorare la qualità della vita dei castellanzesi e di costruire una città sempre più vivibile e accogliente. Guardando al 2026 che sta per aprirsi, il mio pensiero va alla necessità di mantenere vivo il dialogo con voi cittadini, di ascoltare le vostre istanze e di tradurle in azioni amministrative efficaci. Governare una comunità significa infatti saper interpretare i bisogni del territorio, confrontarsi con chi lo vive ogni giorno, costruire soluzioni che nascano da una visione condivisa del bene comune.

Un ringraziamento sentito va ai dipendenti comunali che con professionalità e dedizione assicurano ogni giorno il funzionamento dei servizi essenziali per la nostra città. A loro si affianca la gratitudine per tutte le realtà associative, per il mondo del volontariato, per le imprese e i professionisti che con il loro contributo quotidiano rendono Castellanza una comunità coesa e vitale. La collaborazione tra istituzioni, strutture operative, tessuto sociale e cittadinanza rappresenta la vera energia con cui costruire il futuro della nostra città.

In questo tempo di festa, il mio augurio più sincero è che possiate trascorrere giornate serene insieme alle persone che amate. A nome della Giunta e di tutta l’Amministrazione Comunale, formulo a ciascuno di voi i più calorosi auguri di Buon Natale e di un 2026 ricco di serenità, realizzazioni concrete e soddisfazioni che possano portare gioia nelle vostre case e nella nostra comunità.

Il Sindaco

Cristina Borroni