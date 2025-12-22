Varese News

Tempo Libero

Casciago

Gran Falò della Befana a Casciago: tra fuoco, risotto e dolci per i bambini

Una serata magica il 5 gennaio a Sant’Eusebio di Casciago: falò, cibo caldo e l’arrivo della Befana con doni per i più piccoli

falò befana casciago 2025
Sagre, Fiere e Feste

05 Gennaio 2026

Casciago si prepara a festeggiare la Befana con uno degli appuntamenti più amati dell’inverno: il Gran Falò della Befana, organizzato dalla Pro Loco. L’evento si terrà domenica 5 gennaio 2026 a Sant’Eusebio, con inizio alle ore 19.00. Una serata all’insegna della tradizione, con buon cibo, atmosfere calorose e il suggestivo rogo che illuminerà la notte.

Un appuntamento tra tradizione e comunità

Il Gran Falò della Befana rappresenta un momento simbolico di passaggio e purificazione, ma anche un’occasione di incontro per tutta la comunità. L’iniziativa, curata dalla Pro Loco di Casciago con il patrocinio del Comune, della Protezione Civile e della Comunità Pastorale Sant’Eusebio, si svolgerà presso il campo di Sant’Eusebio a partire dalle ore 19.00.

Il programma della serata

Il momento più atteso per i più piccoli sarà l’arrivo della Befana alle ore 20.00: la simpatica vecchietta distribuirà calze e dolcetti ai bambini presenti, fino a esaurimento scorte. Alle 20.30 si accenderà il grande falò, cuore simbolico della serata.

Durante l’intera manifestazione sarà possibile cenare con piatti caldi e gustosi: tra le proposte, un classico risotto allo zafferano, panini con salamella, patatine fritte, panettone, castagne e vin brulè a offerta libera. Saranno inoltre disponibili bibite, birra, vino e caffè a prezzi popolari.

Un’occasione per partecipare e sostenere la Pro Loco

Nel corso dell’evento, sarà possibile rinnovare o sottoscrivere l’adesione alla Pro Loco di Casciago, un gesto che contribuisce a sostenere le attività culturali e ricreative sul territorio.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata al giorno successivo, lunedì 6 gennaio 2026, alle ore 17.00. Gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social della Pro Loco (Facebook e Instagram) e sul sito www.prolococasciago.it.

Maggiori Informazioni

22 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.