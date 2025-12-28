Una Via Sacra di luci: in 2.500 alla fiaccolata di fine anno a Varese
Grande successo per la tradizionale camminata notturna al Sacro Monte: vin brulé, panettone e musica natalizia per salutare il 2025
E’ stata una splendida serata di festa quella di domenica 28 dicembre al Sacro Monte di Varese, dove la tradizionale fiaccolata di fine anno ha richiamato oltre 2.500 partecipanti.
Con partenza alle 20.30 dalla Prima Cappella, un lungo corteo di luci ha attraversato la Via Sacra in uno scenario notturno suggestivo, culminando nella terrazza del Mosè dove ad attendere i partecipanti c’era il caloroso benvenuto del gruppo Alpini di Varese.
I sempre disponibili volontari Alpini hanno distribuito panettone, pandoro, tè caldo e vin brulé, riscaldando l’atmosfera già resa magica dalle note natalizie eseguite dai giovani musicisti dell’Associazione Filarmonica di Comerio.
La serata è stata completata dall’apertura straordinaria della Casa Museo Lodovico Pogliaghi, dalle 21.00 alle 23.00, con ingresso ad offerta libera, permettendo ai visitatori di scoprire le preziose collezioni dell’artista in un’atmosfera unica.
