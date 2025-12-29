Presa d’assalto la navetta per la Fiaccolata al Sacro Monte: “Mai registrata un’affluenza così”

La fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese è stata un grande successo di partecipazione, con oltre 2.500 persone che domenica 28 dicembre hanno animato la Via Sacra. Ma l’evento ha anche generato diverse segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini per le lunghe code registrate al servizio navetta tra Masnago e il Sacro Monte. Di fronte alle critiche, abbiamo chiesto informazioni ad Autolinee Varesine, per fare chiarezza su quanto accaduto.

Un’affluenza mai vista prima

«Non abbiamo mai registrato code come quelle di ieri sera, in circa cinque anni che organizziamo questo servizio – precisa l’azienda di trasporto – Era previsto un servizio standard di 4 corse a salire dallo Stadio alla prima cappella e 4 a scendere tra Pogliaghi e lo stadio, con ogni corsa che trasportava circa 100 passeggeri, con un totale di circa 400 passeggeri a salire e 400 passeggeri a scendere. Un dimensionamento che negli anni precedenti si era sempre dimostrato adeguato».

Il potenziamento in tempo reale

Di fronte all’afflusso straordinario della serata, Autolinee Varesine ha reagito potenziando il servizio: «Oltre ai due autisti regolari, erano in servizio anche due controllori che si sono resi conto subito della situazione e hanno richiesto due corse aggiuntive sia in salita che in discesa. L’adeguamento è presto arrivato, e si è passati quindi a 6 corse per senso di marcia, trasportando complessivamente oltre mille persone tra andata e ritorno».

Le scuse e l’impegno per il futuro

Nonostante gli sforzi messi in campo, l’azienda riconosce che molti visitatori hanno vissuto la situazione come un disagio importante: «Ci dispiace sinceramente se qualcuno ha avuto difficoltà e lunghe attese. Abbiamo fatto il possibile per non lasciare nessuno a terra, ma l’afflusso è stato davvero eccezionale e imprevedibile». A complicare ulteriormente la situazione, il traffico intenso registrato durante tutta la giornata al Sacro Monte, che ha messo sotto pressione anche il regolare svolgimento del servizio oltre all’organizzazione del servizio navetta.

«È un servizio che organizziamo da cinque-sei anni e non era mai successo nulla di simile – ha sottolineato l’azienda – Quest’anno l’affluenza è stata davvero fuori dal comune».

Guardando al futuro, Autolinee Varesine si dice disponibile al dialogo: «Per le prossime edizioni ci confronteremo per valutare i potenziamenti del caso». L’azienda ricorda anche come il servizio navetta al Sacro Monte stia diventando sempre più familiare al pubblico: «Alla festa degli alpini molti si sono abituati e ormai danno per scontata la presenza del servizio. È sicuramente una buona cosa che il territorio apprezzi questa opportunità».