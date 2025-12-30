Varese News

Varese Laghi

Grave una giovane ciclista dopo lo scontro con una vettura a Travedona Monate

La ragazza di 23 anni ha riportato un grave trauma cranico e un traume toracico. Trasportata all'ospedale di Varese in codice rosso

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Una giovane di 23 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Varese. Si tratta di una ciclista di 23 anni che ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico dopo l’impatto con una vettura.
Una volta arrivata al Circolo, i sanitari hanno valutato le condizioni che sono meno preoccupanti di quanto si temeva.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, martedì 30 dicembre, in via Vittorio Veneto, circa all’altezza del civico 1125 all’incrocio con la via che conduce in località Faraona a Travedona Monate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate e l’ambulanza del 118.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.