Grave una giovane ciclista dopo lo scontro con una vettura a Travedona Monate

Una giovane di 23 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Varese. Si tratta di una ciclista di 23 anni che ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico dopo l’impatto con una vettura.

Una volta arrivata al Circolo, i sanitari hanno valutato le condizioni che sono meno preoccupanti di quanto si temeva.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, martedì 30 dicembre, in via Vittorio Veneto, circa all’altezza del civico 1125 all’incrocio con la via che conduce in località Faraona a Travedona Monate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate e l’ambulanza del 118.