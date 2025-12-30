Grave una giovane ciclista dopo lo scontro con una vettura a Travedona Monate
La ragazza di 23 anni ha riportato un grave trauma cranico e un traume toracico. Trasportata all'ospedale di Varese in codice rosso
Una giovane di 23 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Varese. Si tratta di una ciclista di 23 anni che ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico dopo l’impatto con una vettura.
Una volta arrivata al Circolo, i sanitari hanno valutato le condizioni che sono meno preoccupanti di quanto si temeva.
L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, martedì 30 dicembre, in via Vittorio Veneto, circa all’altezza del civico 1125 all’incrocio con la via che conduce in località Faraona a Travedona Monate.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate e l’ambulanza del 118.
