I gruppi territoriali M5S di Busto Arsizio e Varese in visita a Bruxelles

Giornata importante a Bruxelles per i gruppi territoriali M5S di Busto Arsizio e Varese.

Una delegazione di attivisti dei due territori ha avuto l’opportunità di recarsi a Bruxelles per una visita alle sedi del Parlamento Europeo, vivendo un’esperienza ricca di contenuti e di confronto.

«Ad accompagnare il gruppo una guida d’eccezione: l’Europarlamentare Gaetano Pedullà, che in questi giorni ha anche assunto il nuovo incarico nel Consiglio Nazionale del M5S. La sua presenza ha reso la visita non solo istituzionale, ma anche profondamente partecipata e orientata all’ascolto».

A rappresentare i territori erano presenti il Coordinatore Provinciale Luigi Genoni, insieme ai responsabili territoriali Antonio Giusti e Paolo Vitolo per Busto Arsizio e Francesca Bonoldi e Diego Carminati per Varese.

«Durante la giornata, gli attivisti hanno potuto dialogare con l’On. Pedullà su diversi temi che riguardano da vicino le comunità locali. Il confronto è stato aperto e costruttivo, e Pedullà ha manifestato massima disponibilità a proseguire il dialogo e a impegnarsi sui punti affrontati. Un’esperienza significativa, che rafforza il legame tra territorio e rappresentanza europea, e che apre nuove possibilità di collaborazione sui temi più sentiti dalle nostre realtà locali».