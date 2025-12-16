I musei cittadini di Busto Arsizio chiudono per riaprire più moderni e accoglienti

A partire dal 7 gennaio, i musei cittadini di Busto Arsizio, le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna e il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, saranno chiusi al pubblico per importanti interventi di rinnovamento che interesseranno sia gli edifici che il patrimonio custodito.

Si tratta di un intervento straordinario, il primo in circa trent’anni, che vedrà una riqualificazione totale delle strutture museali, con lavori di pulitura e risistemazione delle collezioni, ridisegno dei percorsi espositivi e aggiornamenti degli allestimenti. “Sarà un grande passo avanti non solo per i musei, ma per tutta la città. Questo intervento, con un investimento di circa un milione di euro, permetterà anche il miglioramento dell’efficienza energetica e dell’accessibilità degli edifici, rendendo i musei più moderni e accoglienti per tutti”, afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Un investimento per il futuro culturale della città

Il progetto di rinnovamento segna un cambiamento significativo nel panorama culturale della città. “Questo investimento risponde all’esigenza di un rinnovamento ormai non più rinviabile”, prosegue Maffioli. “Proprio come hanno fatto altri importanti musei internazionali, come il Beaubourg di Parigi e il Pergamonmuseum di Berlino, che hanno chiuso per lavori di restauro ambiziosi e complessi, anche noi siamo pronti a intraprendere un percorso che porterà a una riapertura ancora più ricca e stimolante.”

La riapertura dei musei è prevista per l’inizio del 2027, e al ritorno i visitatori troveranno ambienti più moderni, funzionali e accoglienti, pensati per rispondere alle esigenze di tutte le fasce di pubblico, dai più giovani agli adulti. “Vogliamo che i musei siano sempre più attrattivi per i visitatori, anche quelli provenienti da fuori città”, aggiunge l’assessore.

Le attività culturali continuano

Nonostante la chiusura, le attività museali non si fermeranno. Gli spazi espositivi saranno oggetto di lavori, ma altre aree dei musei, come le sale delle mostre temporanee al Cicogna e le sale gemelle e quella del ricamo al Museo del Tessile, rimarranno accessibili. Inoltre, gli eventi, i laboratori e gli incontri saranno organizzati in altri contesti cittadini, per garantire che la cultura continui a essere presente nel territorio.

“Le attività culturali dei musei non si interromperanno”, conferma Maffioli. “Le iniziative continueranno fuori dagli spazi museali, per permettere alla città di vivere ugualmente la cultura. I musei sono in continua evoluzione, e questo rinnovamento è solo un ulteriore passo per rendere Busto Arsizio sempre più un punto di riferimento culturale.”