I musei cittadini di Busto Arsizio chiudono per riaprire più moderni e accoglienti
Importanti lavori di rinnovamento e riqualificazione nei musei di Palazzo Marliani Cicogna e al Museo del Tessile. La chiusura durerà fino al 2027, ma le attività culturali continueranno
A partire dal 7 gennaio, i musei cittadini di Busto Arsizio, le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna e il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, saranno chiusi al pubblico per importanti interventi di rinnovamento che interesseranno sia gli edifici che il patrimonio custodito.
Si tratta di un intervento straordinario, il primo in circa trent’anni, che vedrà una riqualificazione totale delle strutture museali, con lavori di pulitura e risistemazione delle collezioni, ridisegno dei percorsi espositivi e aggiornamenti degli allestimenti. “Sarà un grande passo avanti non solo per i musei, ma per tutta la città. Questo intervento, con un investimento di circa un milione di euro, permetterà anche il miglioramento dell’efficienza energetica e dell’accessibilità degli edifici, rendendo i musei più moderni e accoglienti per tutti”, afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli.
Un investimento per il futuro culturale della città
Il progetto di rinnovamento segna un cambiamento significativo nel panorama culturale della città. “Questo investimento risponde all’esigenza di un rinnovamento ormai non più rinviabile”, prosegue Maffioli. “Proprio come hanno fatto altri importanti musei internazionali, come il Beaubourg di Parigi e il Pergamonmuseum di Berlino, che hanno chiuso per lavori di restauro ambiziosi e complessi, anche noi siamo pronti a intraprendere un percorso che porterà a una riapertura ancora più ricca e stimolante.”
La riapertura dei musei è prevista per l’inizio del 2027, e al ritorno i visitatori troveranno ambienti più moderni, funzionali e accoglienti, pensati per rispondere alle esigenze di tutte le fasce di pubblico, dai più giovani agli adulti. “Vogliamo che i musei siano sempre più attrattivi per i visitatori, anche quelli provenienti da fuori città”, aggiunge l’assessore.
Le attività culturali continuano
Nonostante la chiusura, le attività museali non si fermeranno. Gli spazi espositivi saranno oggetto di lavori, ma altre aree dei musei, come le sale delle mostre temporanee al Cicogna e le sale gemelle e quella del ricamo al Museo del Tessile, rimarranno accessibili. Inoltre, gli eventi, i laboratori e gli incontri saranno organizzati in altri contesti cittadini, per garantire che la cultura continui a essere presente nel territorio.
“Le attività culturali dei musei non si interromperanno”, conferma Maffioli. “Le iniziative continueranno fuori dagli spazi museali, per permettere alla città di vivere ugualmente la cultura. I musei sono in continua evoluzione, e questo rinnovamento è solo un ulteriore passo per rendere Busto Arsizio sempre più un punto di riferimento culturale.”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.