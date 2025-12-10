I Piccoli Cori Valcuvia portano la meraviglia sul palco: a Laveno debutta il cartoon per la pace

Domenica 14 dicembre alle 17 i Piccoli Cori Valcuvia si esibiranno al teatro-cinema Franciscum di Laveno-Mombello con la partecipazione speciale di Marco Rodari, il famoso “Clown Pimpa”.

Un’edizione speciale quella del tradizionale concerto di Natale dei Piccoli Cori Valcuvia diretto da Margherita Gianola che quest’anno andrà in scena al teatro Franciscum di Laveno Mombello. Durante l’evento organizzato dalla Associazione Culturale Valcuvia verrà presentato in anteprima il cartone animato “Semina Meraviglia, raccogli Pace”. Il cortometraggio, realizzato dallo studio di animazione Foore e illustrato dall’artista Maria Gianoli sulla canzone scritta appositamente per i Piccoli Cori Valcuvia dal compositore Lodovico Saccol, mette a nudo le difficoltà che, nei luoghi di guerra i bambini e gli adulti devono affrontare.

«La canzone è stata registrata trasformando il palcoscenico del teatro di Cuvio in uno studio professionale – spiega la presidente Margherita Gianoli – . I bambini, sapendo di essere parte di qualcosa di grande, hanno studiato con impegno. I più piccoli hanno registrato soltanto alcuni passaggi, mentre le ragazze e i ragazzi più esperti hanno sostenuto le parti più complesse».

Il progetto di quest’anno nasce da una frase di Marco Rodari , alias “Claun il Pimpa”: «Un bambino a cui regali meraviglia, sarà portatore sano di pace».

Il tema della pace è molto presente nell’esperienza artistica dell’artista, noto a livello internazionale per i suoi interventi nei teatri di conflitto – dalla Siria a Gaza fino all’Ucraina, dove porta piccole performance a chi ha «meno spazi per sognare». L’evento sarà presentato da Davide Biganzoli con la partecipazione di Rodari che condividerà la sua esperienza di “portatore di meraviglia” nei paesi in guerra.

Lo spettacolo, in collaborazione con l’associazione “Per far sorridere il cielo – Claun il Pimpa – onlus”, l’associazione “Amici del presepe sommerso” e “CRT Teatro Educazione” di Fagnano Olona, in Partenariato con il Comune di Laveno Mombello si avvale del patrocinio del consiglio regionale della Lombardia, della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano, dei comuni di Varese, Azzio, Cuveglio, Cuvio e Orino, della proloco di Cuvio e la prologo di Laveno-Mombello-Cerro.

Ad intervenire anche Silvia Pozzi, responsabile marketing territoriale e turismo del comune di Laveno Mombello.