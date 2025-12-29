Il 2025 si chiude con bel tempo e temperature miti: nel 2026 drastico peggioramento
Tra San Silvestro e Capodanno attesa aria polare mentre da sabato è prevista la pioggia
La fine dell’anno sarà accompagnata da condizioni meteorologiche nel complesso favorevoli, con tempo stabile e temperature superiori alla media stagionale. Il quadro è però destinato a cambiare con l’inizio del nuovo anno, quando è atteso un peggioramento accompagnato da pioggia e da un sensibile calo termico.
Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, il vasto anticiclone con massimo sul Mare del Nord, attualmente esteso verso il Mediterraneo, tenderà infatti a indebolirsi gradualmente. Fino a martedì 30 dicembre permarranno condizioni di stabilità, con giornate prevalentemente soleggiate e la presenza di nebbie sulla pianura, soprattutto nelle ore più fredde. Successivamente, l’assetto atmosferico favorirà l’afflusso di masse d’aria di origine polare, responsabili di un deciso abbassamento delle temperature.
Lunedì 29 dicembre il tempo sarà stabile, ben soleggiato e asciutto. Sulla pianura non mancheranno nebbie nelle ore notturne e mattutine. Le temperature massime saranno in lieve calo ma ancora miti, con valori compresi tra 8 e 11 gradi, mentre le minime oscilleranno tra -2 e 2 gradi. Lo zero termico si collocherà attorno ai 2700 metri.
Martedì 30 dicembre la giornata inizierà con cielo soleggiato, ma con possibili nebbie notturne e al primo mattino in pianura. Nel corso della giornata è previsto un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra 8 e 11 gradi e minime tra -2 e 1 grado. Lo zero termico scenderà verso i 2200 metri.
Mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio il tempo sarà parzialmente soleggiato, con passaggi nuvolosi e velature, ma senza precipitazioni. In queste giornate si farà però sentire il calo delle temperature: le massime si porteranno tra 2 e 5 gradi, mentre le minime scenderanno tra -3 e -5 gradi, segnando l’ingresso di aria più fredda.
Il cambiamento più marcato è atteso a partire da sabato 3 gennaio, quando una perturbazione raggiungerà la regione portando piogge che potrebbero proseguire nei giorni successivi, almeno fino alla prima metà di lunedì 5 gennaio. In questa fase le temperature si manterranno basse, con valori compresi indicativamente tra 0 e 5 gradi.
Un passaggio, dunque, da un finale d’anno all’insegna del bel tempo a un inizio di gennaio più tipicamente invernale, caratterizzato da freddo e precipitazioni.
