Il Comune di Varese promette alla Von promossa in serie B: “Tra poco avrete la nuova piscina da 50 metri”

Il sogno della Varese Olona Nuoto non è stato mai, come quest’anno, così in bilico tra difficoltà, soddisfazioni e sogni: da un lato la soddisfazione per la promozione della squadra di pallanuoto in serie B, dall’altro l’assenza di una casa dove allenarsi, dopo la chiusura definitiva della storica piscina Fausto Fabiano di via Copelli. La società ora allena i suoi atleti tra la Robur di Varese e Ispra, una soluzione provvisoria che accompagnerà atleti e dirigenti per i prossimi anni.

Ma durante la presentazione del calendario sportivo 2025/2026, amministrazione comunale e società hanno fatto il punto sul futuro dell’impianto natatorio cittadino. Il nuovo polo acquatico nell’area dell’ex Aermacchi, che regalerà a Varese la sua prima piscina da cinquanta metri, dovrebbe essere pronto nel 2027 secondo le previsioni dell’assessore allo sport Stefano Malerba. «Spero sia tutto pronto nel 2027. Ci rendiamo conto che fate un sacrificio ma vi restituiremo qualcosa di molto bello. Portate pazienza, dovrete soffrire per qualche anno ma avrete poi un posto meraviglioso», ha dichiarato l’assessore rivolgendosi alla Von, riconoscendo apertamente le difficoltà che la società sta attraversando in questa fase di transizione.

Il sindaco Davide Galimberti ha confermato il sostegno dell’amministrazione sottolineando come sia necessario guardare oltre la contingenza immediata. «Il sostegno e l’abbraccio alla squadra c’è già, ma il potenziamento dei servizi è fondamentale – ha spiegato il primo cittadino – Siamo in un’epoca che necessita di guardare in maniera un po’ più ampia, rispetto al proprio orticello. Il progetto ha uno sguardo al di là nel tempo, il fatto che presentiamo qui (a palazzo Estense, ndr) la stagione è segno che ci crediamo ma ci sono molti elementi che vanno considerati, e un impianto moderno e adatto è uno di questi».

Dal canto suo, il presidente della Von Fabio Fabiano ha lanciato un appello diretto alla città. «Abbiamo bisogno di grande visibilità quest’anno – ha dichiarato il numero uno della società varesina – non per sentirci importanti, ma perché una visibilità può coinvolgere la città. E sentire la città dietro può essere una cosa decisiva per tener duro i due anni e completare il sogno».

Fabiano ha poi ricordato la capacità della Von di raggiungere risultati importanti anche in condizioni difficili. «Nel passato abbiamo già dimostrato che senza risorse ma con la passione riusciamo ad avere grandi cose, vogliamo continuare ad avere questo sogno». Un sogno che passa attraverso due anni di sacrifici tra Robur e Ispra, ma che dovrebbe concretizzarsi in un impianto all’avanguardia che cambierà il volto dello sport acquatico varesino.