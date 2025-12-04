Il Parco Pineta, la casa ideale per l’Ecomuseo della Valle Olona

E’ stato presentato questa mattina a Gorla Maggiore un ulteriore e importante sviluppo del progetto per il consolidamento dell’Ecomuseo della Valle Olona.

Il sindaco di Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio insieme al presidente del Parco Pineta Mario Clerici e al coordinatore del progetto dell’Ecomuseo della Valle Olona Stefano Mattei Arpiselli, hanno illustrato la decisione di integrare il cammino dell’Ecomuseo e quello del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Una decisione suggellata nelle scorse settimane dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa che mette nero su bianco i frutti di una collaborazione ormai consolidata.

«Il Parco Pineta si conferma come il luogo ideale per l’istituzione dell’Ecomuseo della Valle Olona, una scelta strategica che valorizza il patrimonio naturale e culturale di questo territorio – è stato spiegato nel corso dell’incontro nel Municipio di Gorla Maggiore – Dopo anni di impegno e collaborazione, è finalmente possibile vedere realizzato il progetto che integra il Parco Pineta nell’ambito dell’Ecomuseo, con l’obiettivo di tutelare e promuovere il territorio attraverso iniziative concrete, mirate a migliorare la qualità della vita e l’ambiente circostante».

Un’alleanza per il territorio

La decisione di scegliere il Parco Pineta come “casa” dell’Ecomuseo è stata presa due anni fa, e da quel momento il progetto ha preso forma, con l’intenzione di stimolare un processo di valorizzazione a livello sociale, ambientale e culturale. Il Parco rappresenta oggi un punto di riferimento per la comunità e per chi desidera approfondire la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni della Valle Olona. Sul sito del Parco Pineta, alla voce “Parchi”, si trova già una sezione dedicata all’Ecomuseo. e questo è già un primo strumento nato dalla collaborazione tra le due realtà.

Mario Clerici ha illustrato i passaggi che hanno portato il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate a diventare il riferimento di un’area vasta, occupandosi di diversi Plis (parchi locali di interesse sovracomunale) del territorio. «Per noi il concetto di parco non è solo quello della tutela, dei vincoli per proteggere l’ambiente, ma anche e soprattutto una valorizzazione del territorio. Una di queste possibilità, regolamentata a livello regionale, è proprio quella dell’Ecomuseo e dunque dopo molti incontri tra il parco e i Comuni della Valle Olona, due anni fa è stato fatto il primo passo, con l’istituzione formale dell’Ecomuseo. Dopo due anni di attività e preparazione siamo pronti per chiedere a Regione Lombardia il riconoscimento formale. E’ una grande sfida, ma pensiamo che sia la strada giusta, che ci permetterà anche di accedere a risorse che potranno contribuire a valorizzare ulteriormente le tante risorse naturalistiche ma anche culturali e sociali di questo territorio».

“L’unione fa la forza”

Al tavolo da sinistra a destra: Stefano Mattei Arpiselli, Mario Clerici e Pietro Zappamiglio

Il sindaco Pietro Zappamiglio, tra i principali sostenitori promotore del progetto, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni: «L’unione fa la forza. La sinergia fra enti e associazioni dà un nuovo impulso alla valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista sociale, ambientale e culturale. L’Ecomuseo non è solo un museo diffuso, ma un luogo di interazione sociale e di educazione alla cultura del territorio, in un progetto che unisce storia, tradizioni e comunità».

Il presidente dell’Associazione Ecomuseo della Valle Olona, Stefano Mattei Arpiselli, ha rimarcato come la collaborazione tra il Parco Pineta e l’Associazione sia essenziale per il successo del progetto. L’Associazione, infatti, si occupa di custodire e valorizzare il patrimonio naturale della Valle Olona e, grazie a questa nuova collaborazione, sarà possibile rafforzare ulteriormente il legame tra il Parco e la comunità locale.

Nel concreto, l’Associazione Ecomuseo della Valle Olona si impegna a realizzare progetti che favoriscano la salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e storico del territorio, coinvolgendo i cittadini in un’azione di tutela condivisa. Uno degli obiettivi principali è rendere il Parco Pineta un centro di attrazione per turisti e visitatori, che possano esplorare il territorio e scoprire le sue risorse naturali e culturali.

«Dopo anni di impegno, possiamo finalmente concretizzare uno dei nostri principali obiettivi: quello di tutelare e valorizzare il patrimonio della Valle Olona, facendo del Parco Pineta la casa ideale per l’Ecomuseo», ha detto Mattei Arpiselli.

L’iniziativa rientra nel più ampio contesto di sviluppo sostenibile che vede il coinvolgimento anche di Regione Lombardia, che ha garantito il proprio sostegno per la realizzazione del progetto, finanziando interventi mirati a valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei residenti. Tra poco verrà presentata la richiesta formale di riconoscimento dell’Ecomuseo e l’augurio è che nel giro di qualche mese si possa avere l’ok ufficiale della Regione.