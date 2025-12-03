Il sindaco Beccegato risponde all’attacco delle minoranze a Sumirago: “La verità dei fatti è l’unica cosa che conta”

Il Sindaco di Sumirago, Yvonne Beccegato, ha diffuso un comunicato stampa in risposta all’uscita delle minoranze del 2 dicembre 2025, che criticavano l’Amministrazione con accuse di “inerzia,” “proclami non mantenuti” e “mancanza di risultati concreti”.

Nel comunicato del sindaco è stata di “profonda irritazione” di fronte a quelli che definisce “continui attacchi, che si susseguono senza sosta da anni”. Beccegato denuncia un'”insistenza nel denigrare il lavoro di tutta la maggioranza e degli uffici comunali”.

Il Sindaco ha detto di voler “ristabilire la verità dei fatti”, sottolineando come il programma elettorale della lista Cittadini per Sumirago, vincitrice nel 2022, sia stato “ottemperato quasi per intero” e, anzi, si sia andati “ben oltre quanto promesso”.

A chi parla di “poco e niente”, il Sindaco ha citato la realizzazione della rotonda in via De Gasperi. Questa è stata definita come “un’opera che era attesa da tempo, cruciale per la sicurezza e la fluidità del traffico per l’area scolastica,” che l’Amministrazione ha “pianificato e portato a termine”. Beccegato ha concluso su questo punto: “Questo non è un proclama, ma un risultato tangibile”.

Fondi, PNRR e l’accusa di “ostilità”

Sulle critiche relative alla gestione delle risorse, il Sindaco ha chiarito che l’Amministrazione “ha lavorato e continua a lavorare con scrupolo per intercettare ogni fondo disponibile”. Riguardo ai 200 mila euro ottenuti, Beccegato ha respinto la definizione ironica di “piovuti dal cielo” usata dalle minoranze, affermando che sono “il frutto di una mirata e intensa attività su bandi specifici”. Tali risorse sono considerate “preziose” e aggiunte al bilancio comunale “grazie alla nostra efficacia amministrativa”. Il Sindaco ha inoltre bollato come “semplicemente falso e irresponsabile” l’accusa di aver perso i fondi del PNRR.

Riguardo alla presunta “barriera” tra Comune e cittadini, Beccegato ha affermato che l’Amministrazione “preferisce l’efficacia alla visibilità mediatica”. L’accusa di “ostilità” è vista come “l’ennesimo tentativo di distogliere l’attenzione dalla loro cronica incapacità di portare proposte costruttive e dalla loro costante ricerca di un pretesto per la polemica”.

L’appello alla collaborazione

A un anno e mezzo dalla fine del mandato, il Sindaco ha invitato i gruppi di minoranza a cessare gli “attacchi sterili”. “Sumirago ha bisogno di ‘meno entropia’ nella critica e di ‘più energia’ nella collaborazione concreta”, ha dichiarato Yvonne Beccegato, ribadendo che il suo impegno e quello della maggioranza restano “concentrati unicamente sul bene della nostra comunità”.