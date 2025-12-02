Varese News

Sumirago, le opposizioni attaccano la Giunta: “Solo proclami e promesse non mantenute”

In un comunicato congiunto i capigruppo di minoranza denunciano l’inerzia della maggioranza e una crescente distanza tra cittadini e Amministrazione

opposizione sumirago

Dura presa di posizione dei gruppi consiliari di minoranza a Sumirago che, con un comunicato congiunto diffuso il 2 dicembre 2025, criticano l’operato dell’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca. Al centro delle contestazioni, la distanza dell’attuale maggioranza dalla realtà cittadina e la mancanza di risultati concreti dopo tre anni e mezzo di mandato.

“Una maggioranza più attenta all’immagine che ai fatti”

Secondo i firmatari – i capigruppo Stefano Romano (Meloni – Noi per Sumirago), Silvana Giamberini (Viviamo Sumirago) e Pasquale D’Alessio (Gruppo Misto) – l’Amministrazione starebbe preparando una «operazione di make up cittadino» per rilanciare la propria immagine, ma restano «poco e niente» i risultati effettivamente portati a casa.

Tra gli esempi portati c’è il progetto per la videosorveglianza, annunciato da oltre un anno e mezzo ma ancora, a detta delle opposizioni, senza uno stato di avanzamento chiaro.

Critiche alla gestione delle risorse

Le opposizioni sottolineano la perdita di opportunità legate ai fondi del PNRR, «transitate e non godute», mentre si esalta – ironizzano – l’arrivo di 200 mila euro «piovuti dal cielo», cifra ritenuta irrilevante rispetto al potenziale delle risorse disponibili.

«Questa maggioranza – si legge nel comunicato – ha creato una barriera tra Comune e cittadini», alimentando sfiducia e contribuendo al calo di partecipazione alla vita pubblica, fino all’aumento dell’astensionismo.

I consiglieri lamentano anche un atteggiamento ostile nei confronti delle opposizioni, accusate di “propaganda” e “polemica” ogni volta che provano a portare proposte o evidenziare criticità.

A un anno e mezzo dalla fine del mandato, i gruppi di minoranza chiedono un cambio di passo: «Serve meno entropia e più energia. Lo chiede Sumirago, lo chiedono i cittadini» – concludono.

Pubblicato il 02 Dicembre 2025
