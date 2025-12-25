Il vero Babbo Natale illumina la Vigilia negli ospedali della provincia di Varese

Il vero Babbo Natale, quello magico, arriva nella notte della Vigilia. Prima di partire di casa in casa in giro per il mondo, grazie a Il Ponte del Sorriso — che lo ha informato per tempo di quali e quanti bambini ci sono — è giunto in tutti i reparti pediatrici della Provincia di Varese, atterrando con la sua slitta direttamente sui tetti degli ospedali.

Oh-Oh-Oh, il tintinnio dei campanelli, le melodie natalizie e il profumo di cannella, con elfi che correvano per le corsie, hanno creato un’atmosfera così intensa che bambini e genitori si sono affacciati increduli e curiosi dalle porte delle stanze per scoprire cosa stesse succedendo.

Ed ecco spuntare il vero Babbo Natale, con la lunga barba bianca e il vestito rosso acceso, in compagnia di amici speciali.

All’Ospedale Del Ponte era accompagnato dalla zampogna del DJ Mugno e dai canti dei Jingle Singers; a Cittiglio dall’allegro clown Pimpa; a Busto Arsizio dalla dolce cagnolina Belle e dagli elfi di Scodinzoland; a Tradate da un magico elfo chiacchierone con il Gruppo Musicale di Venegono Superiore.

Poi tutti in sala giochi per gustare il buonissimo panettone donato dall’Associazione Panificatori di Varese, uno per ogni reparto.

Tanta la commozione che ha accompagnato questo momento magico e toccante: la malinconia del trascorrere il Natale in ospedale si è trasformata in un’emozione da ricordare, capace di strappare sorrisi e lacrime di gioia.

Baci, abbracci, sorrisi… e poi Babbo Natale via, di corsa, a portare i giochi a tutti i bimbi di ogni paese.

Tutto questo è stato possibile grazie ai volontari, alle educatrici e a tanti amici de Il Ponte del Sorriso — tra cui Walter Ottaviano, Colin Lawrence, Gianluca De Momi e Franco Imperio — che hanno indossato le vesti del Buon Vecchio.

«Vedere bimbi e genitori così felici rende il Natale speciale non solo per loro, ma anche per noi volontari», è il commento di Emanuela Crivellaro.