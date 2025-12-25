Il vero Babbo Natale illumina la Vigilia negli ospedali della provincia di Varese
Un Natale di stupore e solidarietà nei reparti pediatrici del Varesotto: musica, sorrisi e commozione grazie ai volontari e al Ponte del sorriso
Il vero Babbo Natale, quello magico, arriva nella notte della Vigilia. Prima di partire di casa in casa in giro per il mondo, grazie a Il Ponte del Sorriso — che lo ha informato per tempo di quali e quanti bambini ci sono — è giunto in tutti i reparti pediatrici della Provincia di Varese, atterrando con la sua slitta direttamente sui tetti degli ospedali.
Galleria fotografica
Oh-Oh-Oh, il tintinnio dei campanelli, le melodie natalizie e il profumo di cannella, con elfi che correvano per le corsie, hanno creato un’atmosfera così intensa che bambini e genitori si sono affacciati increduli e curiosi dalle porte delle stanze per scoprire cosa stesse succedendo.
Ed ecco spuntare il vero Babbo Natale, con la lunga barba bianca e il vestito rosso acceso, in compagnia di amici speciali.
All’Ospedale Del Ponte era accompagnato dalla zampogna del DJ Mugno e dai canti dei Jingle Singers; a Cittiglio dall’allegro clown Pimpa; a Busto Arsizio dalla dolce cagnolina Belle e dagli elfi di Scodinzoland; a Tradate da un magico elfo chiacchierone con il Gruppo Musicale di Venegono Superiore.
Poi tutti in sala giochi per gustare il buonissimo panettone donato dall’Associazione Panificatori di Varese, uno per ogni reparto.
Tanta la commozione che ha accompagnato questo momento magico e toccante: la malinconia del trascorrere il Natale in ospedale si è trasformata in un’emozione da ricordare, capace di strappare sorrisi e lacrime di gioia.
Baci, abbracci, sorrisi… e poi Babbo Natale via, di corsa, a portare i giochi a tutti i bimbi di ogni paese.
Tutto questo è stato possibile grazie ai volontari, alle educatrici e a tanti amici de Il Ponte del Sorriso — tra cui Walter Ottaviano, Colin Lawrence, Gianluca De Momi e Franco Imperio — che hanno indossato le vesti del Buon Vecchio.
«Vedere bimbi e genitori così felici rende il Natale speciale non solo per loro, ma anche per noi volontari», è il commento di Emanuela Crivellaro.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.