In Sala Montanari a Varese dialogo d’autore tra Marta Morazzoni e Andrea Kerbaker

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.00, la Sala Montanari di Varese (via dei Bersaglieri 1) ospita un appuntamento letterario di grande interesse: Marta Morazzoni e Andrea Kerbaker, due voci autorevoli della narrativa italiana, si scambieranno i ruoli presentando reciprocamente i rispettivi romanzi appena usciti per l’editore Guanda.

È il primo evento proposto dall’associazione Amici di Piero Chiara dopo la scomparsa della sua fondatrice Bambi Lazzati. Un appuntamento che lei stessa aveva voluto e curato.

Marta Morazzoni introdurrà “Casa, dolce casa” di Andrea Kerbaker, mentre lo scrittore milanese parlerà di “Tutta la verità, all’incirca” di Morazzoni. A moderare il dialogo sarà il giornalista Mario Visco, firma del quotidiano La Prealpina.

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dall’associazione Amici di Piero Chiara in collaborazione con il Comune di Varese. L’evento era stato inizialmente ideato da da Bambi Lazzati, figura storica della cultura varesina recentemente scomparsa, e trova ora realizzazione in una serata pensata per lettori curiosi e appassionati di letteratura contemporanea.

Due romanzi, un filo conduttore

Al centro dell’incontro ci sono due libri che, seppur diversi per stile e ambientazione, condividono un’indagine comune su concetti profondi come verità e identità.

Nel suo romanzo, Marta Morazzoni propone un intreccio di riflessioni intime che oscillano tra realtà e finzione, scavando nei rapporti umani, nelle scelte quotidiane e nel senso dell’esistenza.

Andrea Kerbaker, invece, con “Casa, dolce casa”, ambienta la sua narrazione tra le mura domestiche, affrontando la complessità delle relazioni familiari e il legame emotivo con lo spazio in cui si vive, attraverso lo sguardo lucido e malinconico di un uomo anziano.

Entrambi gli autori – noti anche per far parte della giuria tecnica del Premio Chiara – invitano il lettore a una riflessione personale, mettendo in scena protagonisti che cercano una verità tanto desiderata quanto elusiva.

Una serata tra lettura e introspezione

L’incontro si preannuncia come un momento prezioso per avvicinarsi al lavoro di due narratori esperti, che da anni osservano e raccontano il mondo con sensibilità e profondità.

Un’occasione per scoprire il “dietro le quinte” della scrittura, comprendere le intenzioni degli autori e lasciarsi coinvolgere dalle domande che animano le loro opere.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento posti.