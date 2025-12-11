Varese News

Incendio nella notte ad Azzio, in fiamme una cascina

L'incendio è scoppiato attorno alle 23,30 di mercoledì 10 dicembre in via Roma 27. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco, due ambulanze, carabinieri e protezione civile

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Varese, impegnati ad Azzio per l’incendio di una cascina. Le fiamme sono divampate negli annessi del cascinale, in via Roma 27 attorno alle 23,30 e si sono sviluppate grazie alla presenza di fieno e legname.

Sul posto oltre ai mezzi dei Vigili del fuoco anche due ambulanze, i carabinieri e la protezione civile. Non si sono registrati feriti o intossicati.

Le fiamme sono state spente ma l’intervento dei vigili del fuoco era ancora in corso all’alba per la bonifica del sito.

 

 

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
